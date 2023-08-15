Рыбопромышленники Приморья озабочены проблемой коэффициентов

Для оценки работы береговых заводов — участников программы инвестиционных квот нужно принять обоснованные коэффициенты, по которым бизнес сможет работать и выполнять принятые обязательства, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Для проверки выполнения береговыми предприятиями, построенными под инвестквоты, обязательств по производству продукции (это является условием участия в госпрограмме) готовится постановление правительства.

К сожалению, коэффициенты для расчета объемов продукции, которые предложил отраслевой регулятор, значительно занижены, считают в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Представленный Минсельхозом для обсуждения проект постановления по оценке работы береговых заводов нуждается в доработке, отметил президент АРПП Георгий Мартынов.

«Работаем над этим документом, времени осталось не так много», — рассказал руководитель объединения на конференции Fishnews Online.

Вопрос коэффициентов актуален и для уже построенных заводов, и для предприятий, которые должны быть введены в эксплуатацию в рамках второй волны инвестквот.

9 августа проект постановления рассматривался на заседании рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства от делового и экспертного сообщества. На документ поступило большое количество замечаний.

«Необходимо принять те коэффициенты, по которым бизнес сможет работать и выполнять принятые обязательства», — подчеркнул Георгий Мартынов. Он напомнил, что вопрос выполнения обязательств — важнейший для предприятий, так как в противном случае им грозят серьезные штрафы, до 900 млн рублей.

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