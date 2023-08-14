Береговым заводам под инвестквоты готовят коэффициенты

На портале regulation.gov.ru завершается публичное обсуждение проекта постановления в сфере программы инвестквот. Документ предполагается использовать для оценки выполнения обязательств по выпуску продукции береговыми заводами под инвестквоты.

Напомним, что закон устанавливает требования по выпуску продукции на береговых заводах, построенных под инвестиционные квоты. Оценка выполнения этих обязательств обернулась проблемами для рыбопромышленников. Минсельхоз сообщил, что устранить вопросы должно специальное правительственное постановление.

В июне был представлен первый вариант такого документа. В августе, как сообщает корреспондент Fishnews, на портале regulation.gov.ru опубликован новый проект. Для расчета объема производства рыбной продукции предлагается использовать коэффициенты — разные для разных видов продукции.

9 августа проект важного для участников программы инвестквот постановления рассматривался на заседании рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства от делового и экспертного сообщества. Специалисты высказали замечания к предложенному документу.

Публичное обсуждение проекта постановления на портале завершится 17 августа.

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