Лососевая путина уже принесла более полумиллиона тонн

К середине августа вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 533 тыс. тонн. Горбуши взяли свыше 464 тыс. тонн — это на 23,5% больше первоначального прогноза.

Объемы добычи тихоокеанских лососей выше уровня и 2022, и 2021 гг. Основу уловов традиционно составляет горбуша — более 464 тыс. тонн. Вылов кеты к середине августа составил более 33 тыс. тонн. Нерки добыто около 33,6 тыс. тонн. Остальная часть вылова приходится на кижуча, чавычу и симу, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбаки Камчатского края уже добыли свыше 470 тыс. тонн лосося, в том числе более 416 тыс. тонн горбуши. На второе место по уловам красной рыбы вышла Сахалинская область: в регионе поймано порядка 28,3 тыс. тонн, в том числе свыше 24,5 тыс. тонн горбуши. В Хабаровском крае уловы превысили 18,5 тыс. тонн, из этого объема на кету приходится 9,3 тыс. тонн, на горбушу — 8,7 тыс. тонн. В Магаданской области добыто более 13,7 тыс. тонн. В Чукотском автономном округе поймали порядка 1,2 тыс. тонн, в Приморье — 1,5 тыс. тонн.

Уловы лососей превысили первоначальный прогноз в 511 тыс. тонн. Глава Росрыболовства Илья Шестаков на совещании у президента сообщил, что по итогам путины ожидается вылов 600 тыс. тонн. Промысел идет успешно, заявил руководитель ведомства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews