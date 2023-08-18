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В Республике Саха (Якутия) в реку Вилюй отправили еще 15 тыс. мальков сибирского осетра. Кадр видео из телеграм-канала главы региона Айсена Николаева

Якутия восстанавливает популяцию осетра

В Республике Саха (Якутия) в реку Вилюй отправили еще 15 тыс. мальков сибирского осетра. Глава региона Айсен Николаев отметил, что такие выпуски приносят результаты: ценной рыбы становится больше.

Осетровый проект

Айсен Николаев принял участие в выпуске в рамках рабочей поездки в Сунтарский улус. Глава региона отметил, что деятельность по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в республике усиливается из года в год: плодотворно работает Чернышевский рыбоводный завод. Также изучаются проекты по созданию таких предприятий в Алданском и Хангаласском районах.

«Жители вилюйской группы улусов говорят, что в Вилюе ценной рыбы становится больше. Это значит, что зарыбление рек уже дает свои результаты. Эта работа будет продолжена», — отметил Айсен Николаев.

Для сохранения особо ценного вида в регионе в 2018 г. Чернышевский рыбоводный завод занялся разведением сибирского осетра ленской популяции, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Якутии.

Для формирования маточного стада в 2018 г. отловили производителей, в начале сентября 28 живых осетров привезли на завод. Они успешно прошли адаптацию к искусственным условиям и были включены в федеральный реестр маточных стад.

Зарыбление Вилюя молодью сибирского осетра началось с 2019 г. На заводе ведется работа по расширению бассейнов для увеличения ремонтно-маточного стада. Сейчас оно насчитывает 400 половозрелых особей.

По данным региональных властей, в 2019-2022 гг. в реку выпущено в общей сложности 128,8 тыс. штук подрощенной молоди сибирского осетра навеской 3 г. Завод планирует строительство нового рыбоводного цеха для осетров, проектно-сметная документация находится на стадии разработки.

Рыбоводы помогли пеляди и ряпушке

Пока Чернышевский рыбоводный завод является единственным предприятием в республике, занимающимся полным циклом воспроизводства рыбных запасов. В последние 11 лет максимальная мощность завода по закладке икры на инкубацию составляет 40-60 млн штук икринок сиговых видов. Ежегодно он выпускает 35-40 млн личинок этих рыб.

С 2009 по 2023 г. Чернышевский рыбоводный завод отправил в водоемы республики более 449,36 млн личинок сиговых.

«В результате проведенных воспроизводственных мероприятий в Вилюйском водохранилище квота добычи пеляди с 2019 года увеличилась почти в три раза, состояние популяции сибирской ряпушки в бассейне реки Лена позволяет вести стабильный промысел», — рассказали в пресс-службе.

На очереди другие виды

Специалисты завода проводят эксперимент по отработке мест сбора икры чира и сига. В 2021 г. собрали около 2 млн икринок чира. Отработана биотехнология сбора, хранения, перевозки и инкубирования.

В 2022 г. была отработана технология подращивания личинок для зарыбления. Результатом стал первый в истории республики выпуск малька сига (3 тыс. штук) и чира (69 494 штуки) в Вилюй.

Работа в этом направлении продолжается. С 2024 г. начнется следующий этап — выращивание ремонтно-маточного стада чира и сига на садковом хозяйстве предприятия и отработка технологии прижизненного сбора икры в условиях рыбзавода.

В следующем году также стартует сбор икры нельмы и омуля на реке Лена. Будут определены места сбора, отработана технология сбора икры, инкубирования и подращивания личинки.

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