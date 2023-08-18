Ритейл готовится к приему камчатской рыбы

В сентябре торговые сети ожидают первых поставок рыбопродукции в рамках эксперимента по продвижению камчатской рыбы. О ходе реализации проекта его участники рассказали на круглом столе, организованном в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Как увеличить присутствие качественной дальневосточной рыбы в федеральных торговых сетях, обсудили участники круглого стола, который 17 августа прошел на площадке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Во встрече участвовали представители Минвостокразвития, правительства Камчатского края, ФАС, правительства Москвы, Рыбного союза, торговых сетей, дистрибьюторов, рыбодобывающих и транспортных компаний.

Замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков напомнил, что в рамках реализации соглашения о повышении доступности рыбной продукции для населения, подписанного на полях ПМЭФ, уже начаты прямые контакты между федеральным ритейлом и рыбаками Камчатки. Поручение о разработке комплексной программы по увеличению потребления рыбной продукции внутри страны, которое на совещании 16 августа Владимир Путин дал Минсельхозу, делает эту задачу еще более актуальной.

По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, проект, инициатором которого выступили камчатские власти, первоначально предусматривал реализацию ограниченного объема и ассортимента рыбы, в основном минтая и горбуши, по минимальной цене и с обязательствами по ограничению наценки для всех участников товаропроводящей цепочки. Однако после двух раундов переговоров на Камчатке торговые сети начали рассматривать и продукцию более высокого ценового уровня, которую могут предложить камчатские рыбопромышленники, например нерку, чавычу и кижуча.

На совещании представители «Гиперглобуса», «Вкусвилла» и «Ленты» рассказали о проработке различных вариантов сотрудничества с производителями, которые предусматривают как прямые закупки рыбы у рыбаков, минуя трейдеров, так и работу через дистрибьюторов. Первые поставки уловов с лососевой путины ожидаются в начале сентября. Интерес к проекту выразили и другие федеральные сети — Х5, «Магнит», «Ашан», «Окей».

Цели ритейлеры преследуют разные: одни стремятся максимально расширить ассортимент как по замороженной, так и по готовой продукции, включая собственную переработку. Другие в первую очередь ищут возможность снизить цену, чтобы нарастить объем продаж. Для кого-то выстраивание логистики кажется слишком сложной задачей, а кто-то готов везти с Камчатки не только замороженную, но и копченую рыбу, и даже икру. Представители сетей также хотели бы большей ясности в вопросе, как именно будет выделятьсярыбная продукция в рамках проекта непосредственно в магазинах.

Многие покупатели — как трейдеры и переработчики, так и торговые сети —испытывают опасения по поводу возможности производителей обеспечить стабильное качество рыбы, поскольку оно во многом зависит от природных факторов, а в этом году они складываются не самым благоприятным образом. Претензии от технологов звучали в адрес горбуши и кеты. Не все сети понимают, как обеспечить контроль качества на различных этапах пути рыбы на запад, как организовать дальнейшую доставку продукции по регионам.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вернулся к теме комплексной программы, о которой шла речь на совещании у президента, и предложил подготовить ее проект уже к Восточному экономическому форуму. Важно, чтобы такая программа включала мораторий на госзакупки импортной рыбы, предусматривала стимулы для развития не только первичной, но и глубокой переработки, а также задействовала рыночные инструменты для продвижения рыбы, высказал мнение глава региона.

Он напомнил, что договоренность с рыбаками о поставках рыбы по сниженной цене подразумевала ответные уступки со стороны дистрибьюторов и обязательства по размеру наценки и подсвечивании продукции на полке со стороны сетей. Владимир Солодов подтвердил готовность содействовать развитию проекта на всех уровнях и лично участвовать в расшивке узких мест и системных сбоев в цепи поставок.

Одним из таких узких мест остаются тарифы на перевозку рыбы в высокий сезон. «Стоимость доставки рыбы с Дальнего Востока в центральную часть России достаточно существенно влияет на конечную стоимость продукции: статистически от 27% до 52% в стоимости рыбы составляет логистика», — отметил Анатолий Бобраков. По словам представителя компании «Мореодор», как только «начинается сезон — сразу на 50% рост цен, и рынок замирает».

Чтобы снизить транспортную составляющую в цене товара, требуются меры господдержки, считают в FESCO. В частности, необходимо снизить уровень провозных платежей РЖД на вывоз рыбы с Дальнего Востока в рефконтейнерах до уровня сухих контейнеров, распространить транспортные субсидии Минсельхоза на рыбопродукцию помимо минтая, а также снизить тарифы на возврат порожних контейнеров.

Проблема именно в том, чтобы вернуть пустые рефконтейнеры на Дальний Восток, поддержали коллег в «Полярной звезде». Представитель транспортной компании указал, что прямо сейчас даже перевозка рефконтейнеров по Севморпути обходится дешевле, чем по железной дороге через Владивосток, но северному коридору нужна хоть какая-то регулярность поставок. «Полярная звезда» также указала на возможность заключать годовые контракты с перевозчиками по фиксированной цене, чем пока пользуются немногие.

Представитель холдинга «Норебо» напомнил о серьезных инвестициях, которые рыбаки последние годы делали в переработку — и береговую, и морскую, что заметно повысило качество рыбной продукции. «И эта продукция уже не может быть дешевой, — заявил он. — На каком-то этапе можно искусственно снижать стоимость, но за этот период нужно реализовать задачу по продвижению».

«Речь не идет о снижении цен на полке только за счет рыбаков, — подчеркнул Александр Панин. — Снижение цен происходит исключительно за счет повышения эффективности взаимодействия и самоограничения торговой наценки во всех звеньях цепи поставок».

Председатель Рыбного союза указал, что у разных торговых сетей могут быть разные требования к качеству и в рамках прямых договоров рыбаки вместе с правительством Камчатского края могут гарантировать поставку именно такой продукции, которая необходима покупателям. Главное, что все участники цепочки — стороны договоров — были максимально открытыми друг перед другом, отметил руководитель отраслевого объединения.

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