«Рыбные четверги» и не только: президент поручил разработать программу по повышению потребления рыбы

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании у президента предложил разработать комплексную госпрограмму по стимулированию потребления рыбной продукции. Глава региона назвал меры, которые могли бы войти в такой план.

Потребление рыбы внутри страны падает, причем эта тенденция особенно ярко выражена среди молодежи, отметил губернатор Камчатки Владимир Солодов на совещании у Владимира Путина.

«Я хочу привести данные ВЦИОМ, что лишь половина молодых людей едят рыбу хотя бы один раз в месяц, и этот показатель за последние пять лет сократился в 2,5 раза», — обрисовал ситуацию глава региона.

Губернатор обратился к президенту с инициативой — разработать и реализовать комплексную госпрограмму по стимулированию потребления рыбной продукции, сообщает корреспондент Fishnews.

«Она может включать такие меры, как ограничение закупок импортной рыбы в бюджетном секторе, меры стимулирования производства готовой продукции и социальную рекламу», — предложил Владимир Солодов.

Он напомнил и об известном с советских времен механизме «рыбных четвергов». «Считаю, что можно было бы их восстановить», — сказал губернатора.

По его мнению, комплексная программа поможет переориентировать рыбную промышленность на внутренний рынок и обеспечить полезной продукцией россиян.

Разработка программы — необходимый шаг, поддержал Владимир Путин. Он дал соответствующее поручение главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. Министр пообещал сделать «все для того, чтобы увеличилось потребление рыбы».

Владимир Солодов отметил, что к разработке программы важно привлечь бизнес-сообщество. «У нас есть Рыбный союз, общественники, есть ассоциация рестораторов России. Мы все готовы оперативно внести предложения в правительство.

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