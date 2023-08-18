Юлия Братенькова: В сырье мы ценим качество, а в поставщиках — стабильность

Качество готовой продукции напрямую зависит от сырья, поэтому переработчики подходят к выбору рыбы и морепродуктов очень ответственно, отмечает управляющий директор и главный технолог Рыбозавода «Байкал» Юлия Братенькова.

Предприятие находится в Бурятии, а региональный покупатель очень консервативен, новинки воспринимает довольно тяжело. «Кроме того, Бурятия является типичным «мясоедом», но мы прилагаем все усилия, чтобы развить рыбную культуру в регионе», — отметила Юлия Братенькова в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Во-первых, когда появляются новинки, компания всегда организовывает дегустацию и дает покупателям попробовать продукт, рассказываем о его полезных свойствах и правильном приготовлении. Во-вторых, проводит различные акции, размещает на полках желтые ценники — покупатели очень хорошо реагируют на такие маркетинговые активности, рассказала представительница «Байкала».

Также каждую неделю предприятие проводит «рыбный четверг»: в этот день предлагают скидки на различные виды товаров. Жители региона уже знают об этой акции и ждут, какие новинки «Байкал» предложит в этот раз.

«В целом выбор наших потребителей — это достаточно классический ассортимент. Чаще всего покупают сельдь, скумбрию, минтай, красную рыбу (кета, горбуша, нерка, форель). На протяжении последних пяти лет мы потихоньку начали приучать покупателей к корюшке. На Дальнем Востоке эту рыбу знают все, однако здесь мы очень тяжело заходили с ней на рынок. Могу сказать, что в республике мы единственные, кто ее перерабатывает. Результат уже виден: сегодня в Бурятии эту рыбу знают и за ней идут», — подчеркнула Юлия Братенькова.

Она добавила, что в регионе только-только начали пробовать кальмар. Компания видит улучшения в этом направлении и продолжает двигаться дальше, расширяя ассортимент.

Говоря о работе с контрагентами, собеседница Fishnews обратила внимание, что эта сфера сегодня включает большое количество рисков, потому что рынок очень гибкий и нестабильный. Появляется много поставщиков, которые предлагают продукт по очень «сладкой» цене, хотя на самом деле стоимость такого сырья должна быть в два раза выше, — сразу же появляются сомнения по поводу качества.

«Но к счастью, есть такие контрагенты, которые отличаются стабильностью — мы вместе уже не первый год. Так, с компанией «Нерей» мы работаем с 2012 года. Они никогда не подводили нас ни с качеством сырья, ни со сроками доставки. Всегда ответственно подходят к своей работе. Могу уверено сказать, что отношения у нас с ними крепкие, надежные», — отметила Юлия Братенькова.

По ее словам, предприятию действительно важно знать точные характеристики сырья, и в этом плане работа с «Нереем» строится очень четко. Они предоставляют подробное описание рыбы, ее характеристики, анализ продукта проводят в собственной лаборатории. «При получении я сама лично оцениваю качество товара, и еще никогда оно не расходилось с теми показателями, что нам обещали», — заявила представительница «Байкала».

Рыбозавод изготавливает разную продукцию: от соленой и копченой до вяленой. Компания проводила эксперимент, пытаясь использовать более дешевое сырье, чтобы снизить конечную цену, но, как показала практика, потребитель идет в первую очередь за качеством. Поэтому «Байкал» подходит к выбору сырья очень серьезно, учитывая размер рыбы, вес, плотность, цвет ее мяса, другие внешние характеристики.

«Нам важно знать, что со стороны поставщика не будет никаких сюрпризов. Тогда мы можем не загонять себя в рамки, а брать конкретное сырье и быть уверенными, что вся партия качественная», — резюмировала Юлия Братенькова.

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