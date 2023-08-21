Отраслевое сообщество готово развивать проект «Доступная рыба» в Сахалинской области

Программа «Доступная рыба» востребована, и бизнес-сообщество намерено расширить работу по этому направлению, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Программа «Доступная рыба», которая вот уже несколько лет реализуется в Сахалинской области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, показывает свою востребованность, отметил в беседе с корреспондентом Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

В этом году стоит задача вдвое увеличить объемы продукции, реализуемой по программе повышения доступности рыбы для Сахалинской области, рассказал министр по рыболовству региона Иван Радченко. Предприятия области активно откликаются на предложение поучаствовать в программе, отметил глава ведомства. Рыбаки участвуют не только в продаже продукции по сниженным ценам, но и в бесплатной раздаче рыбы.

В Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области сообщили, что намерены расширить географию поставок по проекту, а также видовой состав рыбы. «При поддержке правительства региона мы будем развивать эту программу», - отметил Максим Козлов.

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