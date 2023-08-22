Сахалин определил приоритетные проекты для инвесторов в рыбной отрасли

Инвестиционный потенциал в сфере АПК и рыбного хозяйства Сахалинской области обсудили в формате круглого стола. В числе перспективных направлений развития — товарная марикультура, форелеводство и переработка рыбных отходов.

18 августа в Москве в рамках круглого стола «Развитие АПК и рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области», организованного на площадке Россельхозбанка, были представлены перспективные направления для реализации инвестпроектов на территории региона. Глава региона Валерий Лимаренко подчеркнул высокий инвестиционный потенциал области и ее привлекательность с точки зрения финансовой устойчивости, наличия высококвалифицированных специалистов и комфортной среды проживания населения.

Важным фактором является экспортная направленность экономики региона — поставки продукции сахалинских предприятий за рубеж оцениваются на уровне 13–15 млрд долларов в год. Это в первую очередь отрасли, связанные с шельфовой добычей нефти и газа, их переработкой, включая производство СПГ, добычей угля, выловом и переработкой водных биоресурсов.

У Россельхозбанка наработан богатый опыт сотрудничества с регионом: за последние 15 лет общая сумма финансирования проектов в Сахалинской области превысила 35 млрд рублей. В рамках инвестиционной стратегии, рассчитанной до 2025 г., банк выразил готовность предоставлять финансовые средства проектам, рассчитанным не только на удовлетворение внутреннего спроса, но и на выпуск продукции с экспортным потенциалом.

Участники круглого стола обсудили ряд проектов в сфере сельского хозяйства и рыболовства, в развитии которых заинтересован бизнес и власти региона. Речь идет о создании предприятий для производства кормового белка, в том числе для рыбных кормов, органических и минеральных удобрений, пестицидов, разведения радужной форели, выращивания цветов в закрытом грунте и картофельного семеноводства, сообщает корреспондент Fishnews.

К проектам, которые обусловлены сахалинской спецификой, относится развитие товарной марикультуры, представленной моллюсками, морскими ежами и другими беспозвоночными. По оценкам экспертов, обширные неосвоенные акватории островного региона позволяют увеличить объем производства такой продукции на 50 тыс. тонн, что особенно интересно в разрезе экспорта. Сейчас поставки объектов сахалинской марикультуры ближайшим соседям по АТР — в Китай, Южную Корею и Японию — оцениваются в 38 млн долларов и занимают всего 1% от емкости рынка.

В рамках круглого стола команда банка и губернатор ответили на вопросы потенциальных инвесторов, а также рассказали об основных мерах поддержки, льготах и условиях, на которые могут рассчитывать инициаторы проектов в сфере АПК и рыбного хозяйства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews