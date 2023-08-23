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Пастбищная марикультура распространена, в частности, на Дальнем Востоке

Росрыболовство поддерживает отмену ГЭЭ для пастбищной аквакультуры

Исключение требования о государственной экологической экспертизе для пастбищного выращивания гидробионтов уберет серьезный административный барьер, отмечает замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

«К индустриальной и пастбищной аквакультуре должны быть разные подходы. В первом случае, по мнению Росрыболовства и отраслевой науки, ГЭЭ необходима», — подчеркнул Василий Соколов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Он обратил внимание, что индустриальная аквакультура — это, как правило, высокотехнологичное выращивание с высокой плотностью посадки, применением технических конструкций. Поэтому в соответствии с законодательством в морских водах такая деятельность должна оцениваться с точки зрения воздействия на окружающую среду и проходить процедуру ГЭЭ, отметил заместитель руководителя федерального агентства.

«В то же время пастбищную аквакультуру можно сравнить с мероприятиями по искусственному воспроизводству, для осуществления которых прохождение ГЭЭ не требуется. Ведь высаживаются те гидробионты, которые уже могут обитать в этой среде. В воде они живут в свободном состоянии, потом по мере подрастания изымаются человеком. Поэтому мы считаем, что экспертиза планируемой деятельности по пастбищному выращиванию, ввиду низкой степени риска для окружающей среды, не требуется», — заявил Василий Соколов.

Замглавы ведомства напомнил, что такой подход был принят на обсуждении с представителями Минприроды, и сейчас готовятся соответствующие изменения в закон «Об экологической экспертизе». Таким образом, будет убран серьезный административный барьер для марикультурных хозяйств, уверен представитель ФАР.

К ООПТ — особый подход

Собеседник Fishnews указал на еще один момент, характерный в первую очередь для Дальнего Востока. Там в ряде региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) разрешено осуществление аквакультуры.

«Считаем, что в границах ООПТ должен использоваться более щадящий режим — только пастбищная аквакультура. А установка конструкций возможна только для работ по сбору естественно оседающих личинок на коллекторах. При этом хозяйства, намеревающиеся заниматься пастбищной аквакультурой в пределах границ региональных ООПТ, также должны проходить ГЭЭ», — озвучил позицию ведомства Василий Соколов.

По его словам, индустриальной аквакультурой «в прямом понимании» на особо охраняемых территориях заниматься неправильно.

«Мы готовим определенные изменения нормативной базы, в том числе в части снижения объемов выращивания при пастбищной аквакультуре в ООПТ», — сообщил замглавы Росрыболовства.

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НазадМетки: аквакультурадальний востокросрыболовство
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