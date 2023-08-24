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Генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Андрей ПУЧКОВ. Фото пресс-службы ОСК

В руководстве ОСК произошли перемены

Новым генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации стал Андрей Пучков, до этого работавший первым зампредом главы ВТБ. Ранее в доверительное управление банку решили передать 100% акций ОСК.

Зампред правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров утвердил директивы о новом генеральном директоре АО «ОСК» и новом составе совета директоров корпорации. Соответствующие распоряжения подписало Росимущество. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.

«Мною были утверждены директивы Росимуществу об избрании генеральным директором АО «ОСК» Андрея Сергеевича Пучкова и состава совета директоров. Уверен, что богатый управленческий опыт Андрея Сергеевича, вкупе с четким пониманием целей и задач, стоящих сейчас перед судостроительной отраслью, помогут скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга. Хочу пожелать Андрею Сергеевичу успехов в делах и всех начинаниях на новом поприще, ну и как говорят моряки, «семи футов под килем», — заявил Денис Мантуров. Он также поблагодарил за работу несколько лет возглавлявшего ОСК Алексея Рахманова.

Андрей Сергеевич Пучков родился в 1977 г. В 1998 г. окончил юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова. Юрист. С 2002 г. работал в структуре группы ВТБ, где прошел путь от должности заместителя начальника управления до первого заместителя президента — председателя правления банка ВТБ.

Ранее президент Владимир Путин поддержал передачу ВТБ в доверительное управление от государства 100% акций Объединенной судостроительной корпорации. Банку предстоит привлечь инвестиции и вывести холдинг в прибыль.

Напомним, что на верфях ОСК реализуется целый ряд проектов под инвестиционные квоты и аукционные крабовые квоты. Сейчас предстоит второй этап программы — соответствующий закон был принят в декабре.

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