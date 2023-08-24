Гонконг ратифицировал соглашение о рыболовных субсидиях

К соглашению Всемирной торговой организации о рыболовных субсидиях присоединился Гонконг. Таким образом, документ ратифицировали почти 40% от необходимых для его вступления в силу двух третей членов ВТО.

Напомним, после многолетних переговоров соглашение было одобрено на 12-й министерской встрече ВТО в июне прошлого года. В документе содержатся новые многосторонние правила по борьбе с вредоносными субсидиями в области рыболовства. Так, запрещается поддержка ННН-промысла, добычи подверженных перелову видов и выделение субсидий на промысел в международных водах.

Члены Всемирной торговой организации согласились продолжить переговоры по нерешенным вопросам и подготовить рекомендации о дополнительных положениях к 13-й министерской конференции. Она должна пройти в феврале 2024 г. в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу ВТО, Гонконг стал 16-м членом организации, ратифицировавшим соглашение. Соответствующий документ генеральному директору ВТО Нгози Оконджо-Ивеале передала исполняющая обязанности постоянного представителя Гонконга Дрю Лай.

Нгози Оконджо-Ивеала подчеркнула важность этого события, так как Гонконг является одним из важнейших центров торговли рыбой и морепродуктами, крупным добытчиком и потребителем гидробионтов.

Отметим, ранее к соглашению официально присоединился Китай.

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