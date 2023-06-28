К соглашению ВТО о рыбацких субсидиях присоединился Китай

КНР ратифицировала соглашение Всемирной торговой организации о рыболовных субсидиях. При этом страна намерена продолжить переговоры по отложенным вопросам.

Министр торговли Китая Ван Вэньтао тожественно вручил документ о ратификации гендиректору ВТО Нгози Оконджо-Ивеале, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт организации. «Китай, являясь ведущим добытчиком рыбы, играет ключевую роль в реализации этого соглашения», — отметила глава Всемирной торговой организации.

Ван Вэньтао заявил, что КНР будет сотрудничать со всеми участниками для вступления соглашения в силу до 13-й министерской конференции ВТО, которая состоится в феврале 2024 г. Министр также подтвердил желание Китая принять активное и конструктивное участие в дальнейших переговорах по отложенным вопросам.

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