Отраслевая сессия на ВЭФ пройдет 11 сентября

Организаторы опубликовали подробную деловую программу Восточного экономического форума. Отдельная сессия традиционно будет посвящена вопросам рыбной отрасли.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. ВЭФ соберется в столице Приморья уже в восьмой раз.

Организаторы опубликовали на сайте форума подробную деловую программу с указанием дат и времени проведения мероприятий. В блок «Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?» вошла сессия по рыбной отрасли «Океан — эволюция промысла и потребления». Ее планируется провести 11 сентября с 17:15 до 18:45, сообщает корреспондент Fishnews.

В прошлом году на сессии, посвященной рыбной промышленности, обсуждались вопросы поставок рыбопродукции на внутренний рынок и экспорт. Была затронута тема инвестквот и аукционов.

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