Судоремонт в новых условиях стал одним из ключевых вопросов для рыбаков

Бесперебойный ремонт промыслового флота в условиях санкций — одна из важных для отрасли задач. Об этом говорилось и на недавнем совещании у президента. Судоремонт сейчас особенно сильно влияет на производственный процесс, отмечает гендиректор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

На совещании у президента 16 августа глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал среди важных для отрасли вопросов ремонт промыслового флота. Ряд недружественных стран ввели запрет на заход российских рыболовных судов в свои порты, прекратили выполнять ремонтные работы.

«Ремонт флота — сейчас для нас это одна из существенных проблем. Рыбаки уже пошли в судостроение, сейчас уже сами вынуждены идти в вопросы, связанные с судоремонтом», — обратил внимание руководитель федерального агентства. Он отметил, что для решения проблем нужен комплексный подход и координация работы всех ведомств.

О вопросах судоремонта говорят и в бизнес-сообществе. Выполнение ремонтных работ сейчас очень сильно влияет на производственный процесс, прокомментировал генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

В нынешних условиях — при сломе традиционных логистических и торговых цепочек — ремонт серьезно затягивается. При планировании работ нужно сразу закладывать больше времени на доставку ЗиП. «Но даже это не панацея, ведь все равно в процессе ремонта возникает потребность что-то дозаказать, и это удлиняет сроки судоремонта», — подчеркнул собеседник Fishnews. Между тем в это время судно должно трудиться в районе промысла. Таким образом, решение вопросов судоремонта сейчас требует особого внимания в отрасли.

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