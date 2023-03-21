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Производство минтаевого филе

ВАРПЭ хочет развеять для инвесторов «регуляторный туман»

Компании, участвующие в программе инвестиционных квот с береговыми заводами, столкнулись с неопределенностью обязательств. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников выступила за подготовку специального нормативного документа, устанавливающего требования к выпуску продукции.

ВАРПЭ обратилась к главе Росрыболовства Илье Шестакову с просьбой подготовить руководство по соблюдению требования по выпуску продукции, предъявляемого к участникам программы инвестквот.

Компании, построившие береговые заводы, столкнулись с неоднозначностью подхода к расчету требуемого объема переработки, сообщает корреспондент Fishnews. Между тем неисполнение требования по производству продукции влечет наложение штрафа в размере банковской гарантии — от 10 млн до 900 млн в зависимости от типа объекта инвестиций — с учетом уровня инфляции.

Без однозначного понимания требования к видам переработки и объему произведенной продукции возникают риски установления неоднородной практики оценки исполнения требования и массового привлечения инвесторов к ответственности, говорится в письме, которое президент ассоциации Герман Зверев направил главе Росрыболовства.

В связи с этим и нужно подготовить проект руководства по соблюдению требований к инвесторам, считают в объединении. Речь о новом документе, предусмотренном федеральным законом «Об обязательных требованиях в РФ». Этот закон был принят три года назад, для того чтобы обеспечить для бизнеса понятное и предсказуемое регулирование.

В письме к главе Росрыболовства ВАРПЭ привела вопросы, ответы на которые целесообразно включить в руководство:

- Инвестор обязан доставлять уловы водных биоресурсов, добытые по инвестиционной квоте, на береговой перерабатывающий завод, построенный в рамках программы инвестквот, для дальнейшей переработки или такая обязанность отсутствует?

- В рамках исполнения указанного требования инвестор обязан перерабатывать на указанном заводе только уловы, добытые по инвестквоте, или иные уловы?

- Как производится расчет доли объема произведенной на указанном заводе продукции в объеме инвестиционной квоты и допустимо ли использование при таком расчете коэффициентов выхода готовой продукции?

- Инвестор обязан в целях исполнения обязательного требования выпускать на указанном заводе филе и (или) фарш или разрешен выпуск иной продукции?

В письме ассоциации также отмечается, что при подтверждении факта «массового нарушения» обязательного требования необходимо обеспечить общественное обсуждение проекта руководства — это предусмотрено законом, обратили внимание в ВАРПЭ.

Проблему трактовки требований к инвесторам в береговые заводы обсудили и на недавнем круглом столе о перспективах прибрежного рыболовства в Совете Федерации. Понимание требования у регулятора и бизнеса должно быть единым и однозначным, подчеркнул советник президента ассоциации Дмитрий Гинзбург.

В Росрыболовстве также признают, что норма о производстве продукции сложна для трактовки. Ведомство пообещало, что разберется с этой проблемой.

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