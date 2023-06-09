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Подготовку правовых актов, предусмотренных принятыми в декабре изменениями закона о рыболовстве, обсудили на межкомитетской рабочей группе Совета Федерации. Фото пресс-службы СФ

Минсельхоз доложил о подготовке проектов по второму этапу инвестквот и аукционов

Все проекты подзаконных актов по новым крабовым аукционам уже переданы в правительство и Минсельхоз рассчитывает, что в июне-июле они будут приняты, сообщил представитель ведомства на заседании рабочей группы Совета Федерации.

Подготовку правовых актов, предусмотренных принятыми в декабре изменениями закона о рыболовстве, обсудили на межкомитетской рабочей группе Совета Федерации. Это в том числе документы, необходимые для запуска второго этапа инвестиционных квот и крабовых аукционов.

План-график, утвержденный вице-премьером Викторией Абрамченко, предусматривает подготовку 17 нормативных правовых актов, в том числе 15 актов правительства. Одно постановление — о максимальном объеме квот для участников отрасли — снято, сообщил руководитель рабочей группы, первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

В принципе работа над подзаконной базой идет в графике, рассказал директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац.

Все проекты актов по крабовым аукционам внесены в правительство. Уже вышло распоряжение о перечне видов крабов для выставления на торги. При составлении списка учтены предложения сенаторов об исключении, например, глубоководных крабов, обратил внимание представитель федерального ведомства. В ближайшее время ожидается выход перечня лотов для проведения аукционных процедуры. «Мы надеемся, что в июне — в июле все акты, связанные с проведением крабовых аукционов, будут приняты правительством», — заявил директор департамента.

В июне в кабмин должны отправиться проекты актов по инвестиционной кампании для запуска нового раунда по инвестиционным квотам.

Проекты актов, которые были в этот день вынесены на обсуждение рабочей группы, руководитель департамента охарактеризовал как связанные уже непосредственно с распределением квот после завершения процедур аукционов и инвестиционных отборов. Это проект постановления о распределении общего допустимого улова по видам квот; проект постановления о распределении объемов, отведенных на новые виды квот, по пользователям; проект постановления о порядке предоставления сведений о группе лиц для реализации положений о сохранении «исторических» квот за малым и средним бизнесом. Особых вопросов на заседании эти документы не вызвали.

Большую дискуссию явно вызовет четвертый проект акта, который совсем недавно был представлен для обсуждения, ожидают в Минсельхозе. Это проект постановления, который должен определить правила для контроля выполнения береговыми заводами — участниками программы инвестквот обязательств по выпуску продукции.

Руководители отраслевых объединений на заседании рабочей группы уже высказали ряд вопросов к предложенному документу, сообщает корреспондент Fishnews. В Минсельхозе обратили внимание, что акт неидентичен нормам расхода сырья и направлен на повышение эффективности производства продукции глубокой переработки. «Цель — чтобы заводы производили продукцию глубокой степени переработки», — подчеркнул Евгений Кац. «Это экономический документ, а не чисто технологический», — добавил он о предложенном проекте.

Подход, который заложен в законе и уточняется в подзаконной базе, должен побудить к выпуску продукции с более высокой добавленной стоимостью, сделал такой же акцент начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич. Новый документ должен регламентировать подачу отчетности и оценки выполнения обязательств инвесторами — то, чего, признают в ведомстве, не хватало на первом этапе программы.

При этом представитель Росрыболовства также сообщил, что по предложенному документу задают вопросы. «Мы по этому акту сейчас в дискуссии находимся с другими органами исполнительной власти, — рассказал он. — Действительно, поступают замечания».

Власти Камчатки выразили опасения, что предприятия окажутся загнаны в жесткие рамки, не соотносящиеся с меняющейся рыночной ситуацией. «Мы не против того, чтобы стимулировать глубокую переработку — мы против того, чтобы завязывать жестко эти условия, которые могут быть не согласованы с требованиями рынка», — объяснил министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

В таком случае, считает он, у предприятия останется два варианта: либо вырабатывать продукцию под условия, на которых он зашел в программу инвестквот, но она будет не востребована, либо нарушать условия и получать наказание. Здесь нужна гибкая система, уверены в минрыбхозе Камчатского края.

Регуляторы сообщили, что готовы обсуждать поступающие замечания и предложения. «Мы готовы с коллегами дальше продолжить общение», — сказал Евгений Кац. При этом он подчеркнул, что ведомству важно, чтобы заводы реально работали и выпускали продукцию.

В целом все необходимые проекты в рамках нового закона либо уже прошли процедуру обсуждения, либо находятся в процессе, сообщил представитель Минсельхоза. Последний документ, который касается контроля строительства объектов под квоты, министерство рассчитывает как можно скорее доработать и разместить для рассмотрения. «Тогда это будет весь пул документов, которые предусмотрены планом-графиком в рамках 644-го ФЗ», — резюмировал Евгений Кац.

Также рабочая группа обсудила меры по выполнению плана-графика строительства судов в рамках программы квот под инвестиции. В завершение весенней сессии Сергей Митин выступит на пленарном заседании Совета Федерации с докладом о проделанной работе — о том, как выполнен план-график по подготовке подзаконных актов и как — план-график по строительству судов.

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Fishnews

  • Подготовку правовых актов, предусмотренных принятыми в декабре изменениями закона о рыболовстве, обсудили на межкомитетской рабочей группе Совета Федерации. Фото пресс-службы СФ
  • Руководитель рабочей группы, первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН. Фото пресс-службы СФ
  • Подготовку правовых актов, предусмотренных принятыми в декабре изменениями закона о рыболовстве, обсудили на межкомитетской рабочей группе Совета Федерации. Фото пресс-службы СФ
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