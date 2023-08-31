Авачинскую губу подкрасили инфузории

В Авачинской губе на Камчатке появились красные полосы. Гидробиологическая съемка показала, что «цветение» вызвано инфузорией мерионектой, — это сезонное явление, неопасное для морских обитателей и человека.

Красные полосы заметили 28 августа. На следующий день сотрудники Камчатского филиала ВНИРО взяли пробы. Цвет создала инфузория Merionecta rubra (синоним — Mesodinium rubrum), сообщили Fishnews в КамчатНИРО.

«Мерионекта — это обычный обитатель Авачинской губы, которая поглощает из воды криптофитовые микроводоросли и вступает с ними в симбиоз. Эти водоросли придают инфузории пурпурную окраску. Скопления окрашенных инфузорий придают воде красный цвет», — рассказали в филиале.

В «облаках» мерионекты ученые наблюдали скопления медуз, которые, вероятно, питались инфузориями.

Особое внимание общественности и науки к Авачинскому заливу приковано после масштабного замора, произошедшего в этой акватории осенью 2020 г. Исследования показали, что массовую гибель морских животных вызвало «цветение» водорослей.

Ученые регулярно берут пробы в сезоны «покраснения» воды — год назад цвет акватории тоже изменила мерионекта.

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