Марифермеры рассказали, что может облегчить отрасли работу с банками

Для развития кредитной поддержки марикультурной отрасли нужно решать вопросы с ее страхованием — здесь много тонкостей, но двигаться в этом направлении необходимо, отметил председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев на конференции Fishnews.

Вопросы аквакультуры были подняты на конференции Fishnews Online, в которой участвовали руководители рыбохозяйственных ассоциаций и представители Россельхозбанка.

Банк уделяет большое внимание аквакультурной отрасли, специалисты всегда открыты для общения, рассказал руководитель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Визятев. «Мы регулярно встречаемся», — отметил он.

Представители банковского сектора согласны с тем, что для более активного использования кредитных продуктов в аквакультуре требуется решить вопросы, связанные со страхованием объектов выращивания, подчеркнул председатель ДВ СПМ.

Марикультура — сфера с высокими рисками, в том числе климатическими. Нынешний год ярко показал это. Приморский край летом понес серьезнейший урон от тайфунов. Стихия бьет и по «морским огородам»: работу осложняет опреснение воды, страдают гидробиотехнические сооружения, прибрежная инфраструктура. «Соответственно, растут риски потери урожая, потери прибыли», — констатировал руководитель союза.

В таких условиях, конечно, очень важно страхование в отрасли. По его механизмам много вопросов (что отмечалось и на прошлом круглом столе со специалистами банка), но двигаться в этом направлении необходимо, подчеркнул Роман Витязев.

Участники конференции отметили и важность стимулирования производства посадочного материала для марикультурных хозяйств. Возможно, необходимы меры господдержки этого направления, считают эксперты.

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