Эксперты предложили меры по финансовому обеспечению марикультуры

Развитию марикультуры могли бы помочь специальные кредитные продукты, гранты и гарантийная поддержка. Облегчить получение кредитных средств позволила бы и система страхования в отрасли, отметили участники круглого стола в Приморском региональном филиале Россельхозбанка.

В круглом столе, состоявшемся во Владивостоке, приняли участие руководители ассоциаций марикультуры Приморья и банковские специалисты.

Марикультура — визитная карточка рыбной промышленности края. По данным регионального правительства, за 2022 г. в крае выращено более 62 тыс. тонн продукции. Однако и к отраслевой статистике, и к регулированию остается много вопросов. Важнейший аспект — доступное финансирование для марикультурных проектов, отметила модератор круглого стола, главный редактор интернет-портала Fishnews Маргарита Крючкова.

Марикультуру отличает длительный инвестиционный цикл, и особенности отрасли необходимо учитывать при создании системы финансового обеспечения, обратил внимание заместитель директора Приморского регионального филиала РСХБ Михаил Тимашев.

Представитель банка рассказал о механизмах господдержки, которые могли бы быть интересны марифермерам. В основном «морским огородничеством» занимаются небольшие предприятия, а льготное кредитование малого и среднего бизнеса предусмотрено постановлением правительства РФ от 30 декабря 2018 г. № 1764. Здесь как раз есть возможность для финансового обеспечения инвестиционных проектов, отметил Михаил Тимашев.

Также небольшие предприятия могут воспользоваться условиями кредитования по упрощенной схеме, когда для получения средств требуется минимум документов.



Кредиты на льготных условиях — важная мера по поддержке экономики, и марикультура здесь не исключение. В связи с этим эксперты заявили о необходимости расширения направлений использования кредитных средств, на которые распространяются механизмы стимулирования по постановлению правительства от 29 декабря 2016 г. № 1528.

Специфика работы в аквакультуре такова, что срок окупаемости инвестиционного проекта составляет не менее семи лет, обрисовал ситуацию председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев. «Мы считаем целесообразным рассмотреть возможность разработки специализированных кредитных продуктов для проектов в области аквакультуры, с различными механизмами поддержки в части предоставления отсрочки по выплате процентов, погашения основной суммы долга частями или единовременным платежом в конце срока. Основные продукты должны, по нашему мнению, основываться на базе возможностей обслуживания кредита за счет платежей по процентам в размере 1-2% годовых с выплатой тела долга после окончания цикла выращивания», — предложил руководитель ДВ СПМ.

В объединении также считают важным рассмотреть возможность гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса, занимающегося аквакультурой, в рамках национальной гарантийной системы для льготного кредитования.

Для предприятий очень важно получать полную и актуальную информацию о банковских продуктах и государственной поддержке, акцентировала председатель Ассоциации марикультурных организаций Приморского края Виолетта Дорожкина. «Представление у предприятий примерно такое, что для получения кредита всех бумаг не соберешь, но вот на нашей встрече прозвучало, что нужно всего два документа. Информирование необходимо», — заявила руководитель ассоциации.

Важный элемент для системы финансового обеспечения марикультуры — развитие страхования. В 2019 г. для товарной аквакультуры предусмотрели господдержку сельскохозяйственного страхования, но широкого распространения в отрасли она пока не получила. «Требуется регулирование в области страхования объектов аквакультуры. Создание регламентов оценки ущерба от природных явлений в зависимости от страхуемых видов», — считает Роман Витязев. Если бы система страхования развивалась, это облегчило бы привлечение в отрасль кредитных средств.

Здесь можно было бы изучить опыт стран — лидеров аквакультуры, например Китая, предложил председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов. Было бы полезно детально проанализировать успешные зарубежные практики не только в сфере аквакультурного страхования, но и в плане государственного управления отраслью, отметили участники круглого стола.

Придать дополнительный импульс марикультуре, особенно в зоне деятельности малого и среднего бизнеса, помогло бы развитие грантовой поддержки, полагает Михаил Тимашев.

Он подчеркнул, что рыбная отрасль сейчас — в сфере особого внимания Россельхозбанка. Это касается как участия в программе квот под инвестиции, так и поддержки аквакультуры. Банк заинтересован в развитии марикультурной отрасли, в том числе малого и среднего предпринимательства в этой сфере.

Повышать эффективность работы предприятий помогало бы снятие административных барьеров — иначе условий для роста не создать. Здесь ситуация, к сожалению, по-прежнему непростая, прокомментировал вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Валентин Богославский. Остаются проблемы в сфере ветеринарной сертификации и других областях госконтроля. Но самый большой вопрос — государственная экологическая экспертиза, считают в профильных объединениях. Сейчас идет разработка законопроекта, который должен помочь разобраться с ГЭЭ.

Участники круглого стола также затронули вопросы сбыта продукции аквакультуры, использования в отрасли механизмы лизинга.

«Наша встреча показывает, насколько важно прямое и регулярное общение представителей банковской сферы и рыбной промышленности. Это возможность обменяться информацией и вместе найти пути для эффективного взаимодействия», — заявил Эдуард Климов.

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