Япония пытается вернуть доверие к своей рыбе

В японской и южнокорейской прессе появляется все больше сообщений о попытках властей сгладить негативную реакцию общественности и рыбаков в связи со сливом воды с АЭС «Фукусима-1». Чиновники в том числе публично едят рыбу из вод печально известной префектуры.

Рыбу из Фукусимы отведал премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет The Japan Times. В видеоролике, распространенном в социальных сетях, он кладет в рот кусочек сашими из камбалы и, аппетитно прожевав, призывает зрителей насладиться «безопасными и вкусными» продуктами.

Затем, по информации Reuters, глава правительства посетил крупнейший токийский рыбный рынок Тоёсу. Там Фумио Кисида не только отведал морских деликатесов, но и побеседовал с сотрудниками о трудностях, возникших из-за китайского запрета. Напомним, в связи со сливом воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1» Пекин остановил импорт японских рыбы и морепродуктов.

Один из представителей отрасли посетовал, что продажи гребешка упали на 90% после начала сбросов. В ответ премьер-министр анонсировал перечень мер поддержки для рыбного хозяйства Японии. Он также пообещал решительно призвать КНР к отмене торговых ограничений, отмечает Reuters.

Экспорт уловов Страны восходящего солнца сильно упал после введенных запретов. Японские правительственные чиновники на всех уровнях призывают потребителей есть больше гребешка и других морепродуктов, чтобы помочь рыбакам страны со сбытом. Ищутся и альтернативные пути поставок в Европу и США, для чего власти Японии страны уже зарезервировали 80 млрд иен (около 548 млн долларов).

Хотят японцы надавить на Пекин и через Всемирную торговую организацию — об этом заявил главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Как передает Associated Press, он пригрозил рассмотреть различные варианты действий в отношении китайского запрета, не имеющего, по словам Хирокадзу Мацуно, никакого научного обоснования, в том числе в рамках ВТО.

Власти Южной Кореи не отстают

В Республике Корея президент Юн Соннёль решил личным примером доказать свою уверенность в безопасности уловов. В течение всей недели с 28 августа по 3 сентября в столовой президентской администрации подают исключительно блюда из рыбы и морепродуктов. Затем «рыбный день» будет объявляться дважды в неделю.

Кроме того, шесть крупнейших южнокорейских кейтеринговых компаний и Национальная рыболовная федерация договорились об увеличении числа рыбных блюд в меню, пишет газета «Чунан ильбо». Инициатором подписания соглашения выступила партия «Сила народа». Она поддерживает действующего президента, однако находится в меньшинстве в Национальной ассамблее, сообщает корреспондент Fishnews.

Соглашение коснется столовых в госучреждениях и на частных предприятиях, которые обслуживают эти компании. Впрочем, школьные меню договоренность не затронет — из-за опасений родителей.

Лидер оппозиционной Демократической партии Тобуро решил не отставать от пропрезидентских политических сил и объявил голодовку, выдвинув Юну Соннёлю три требования. Одно из них, как пишет газет «Тона ильбо» — заявить Японии о несогласии со сливом загрязненной радиоактивными веществами воды и подать жалобу в Международный морской суд.

Напомним, из-за сбросов с «Фукусимы-1» Тобуро выступает против импорта японских рыбы и морепродуктов. Партия готовит законопроект, включающий эту и другие меры.

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