Валерий Лимаренко: Задача — участвовать в подготовке подзаконных актов по участкам

Переоформление договоров на рыболовные участки — важнейшая задача в рыбной отрасли региона, подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Работа по перезакреплению должна пройти успешно для пользователей области, а перечень участков — отражать сбалансированный подход к разным видам рыболовства, заявил он.

В июле принят федеральный закон о новых принципах закрепления рыболовных участков. В силу он вступит с 1 сентября 2024 г. Сейчас уже идет подготовка подзаконной базы, и это важнейший процесс для предприятий, ведь именно на уровне этих документов должен быть установлены целый ряд правил.

Например, примерные обязательства об участии в социально-экономическом развитии региона, которые должны будут выполнять пользователи участков для лососевого промысла.

«Сейчас будет готовиться подзаконная база — от нее многое зависит в перспективах для наших рыбаков. И задача Сахалинской области, как одного из ключевых рыбодобывающих регионов страны, — участвовать в процессе подготовки подзаконных актов, — заявил в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. — Очень важные вопросы — примерный перечень обязательств для включения в соглашение между субъектом Федерации и пользователем участка, порядок подготовки и согласования такого документа».

Глава региона отметил значимость охраны не только рыболовного участка, но и прилегающих нерестилищ, а также работу по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей.

Одна из приоритетных тем — границы рыболовных участков. Очень важно, чтобы были урегулированы вопросы по соответствию уже созданных и работающих участков в Сахалинской области действующему порядку формирования границ РЛУ, подчеркнул Валерий Лимаренко. «Тоже очень чувствительная для нас тема. Мы не раз обращались по поводу внесения изменений в постановление правительства о правилах определения границ участков, чтобы можно было сформировать областной перечень РЛУ», — напомнил глава региона.

Участки необходимы не только для промышленного рыболовства, но и для организации любительской рыбалки, традиционного промысла коренных малочисленных народов. Как отметил Валерий Лимаренко, власти добиваются, чтобы при зонировании акватории (с опорой на научные данные) учитывались все эти моменты.

«Можно точно сказать, что переоформление договоров на рыболовные участки останется в числе важнейших для профильного министерства Сахалинской области задач в среднесрочной перспективе. Работа по перезакреплению должна пройти успешно для пользователей региона, а перечень участков — отражать сбалансированный подход к разным видам рыболовства», — резюмировал губернатор Сахалинской области.

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