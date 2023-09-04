Рыбная промышленность остается в Сахалинской области примером отрасли с активным развитием, отмечает глава региона Валерий Лимаренко . С чем бизнес островов готов участвовать во втором этапе программы инвестиционных квот на вылов, как в регионе оценивают значение нового закона о рыболовных участках и какие планы связаны с Корсаковским портом, губернатор рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

— Российская экономика продолжает работать в условиях санкций. Валерий Игоревич, как в этих реалиях себя «чувствует» рыбная промышленность Сахалинской области? Изменилась ли структура и география экспортных поставок?

— Рыбопромышленные предприятия нашего региона продолжают работать в штатном режиме, несмотря на введенные санкционные ограничения. Флот пользователей Сахалинской области осуществляет добычу в разных промысловых районах, береговые и судовые фабрики выпускают востребованную на рынках рыбную продукцию.

Показатели отрасли в регионе растут. В первой половине года наши рыбаки увеличили общий вылов на 10% по сравнению с показателем за тот же промежуток 2022 года — добыто почти 414 тыс. тонн. Прибавка есть и по производству рыбной продукции: этот важный для отрасли показатель увеличился на 3% и превысил 246 тыс. тонн.

Сейчас в регионе продолжается лососевая путина — ответственный и для предприятий, и для области в целом период. К середине августа вылов тихоокеанских лососей на Сахалине и Курилах достиг 28,3 тыс. тонн, в том числе рыбаки добыли свыше 24,5 тыс. тонн горбуши и более 2 тыс. тонн кеты. Мы занимаем второе место по объемам вылова красной рыбы на Дальнем Востоке.

Несмотря на санкции, российская рыба и морепродукты востребованы на международном рынке. Рыбная отрасль вносит весомый вклад в стоимостные объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса, особенно в Дальневосточном регионе, а это важно для экономики. В Сахалинской области экспортные поставки продукции из водных биоресурсов за первое полугодие увеличились на 2% по сравнению с уровнем 2022 года — до 146,7 тыс. тонн на сумму 353,7 млн долларов.

Основные экспортные рынки сбыта рыбы и морепродуктов — страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Республика Корея, КНР, Япония.

Конечно, сохраняя позиции, завоеванные за рубежом, очень важно обеспечивать баланс с насыщением качественной рыбной продукцией внутреннего рынка, в том числе регионального. Мы продолжаем работу по программе «Доступная рыба» в Сахалинской области. Стоит задача развивать это направление, причем отраслевое сообщество также выражает готовность расширять программу. И здесь хочу отметить, что покупать рыбу жителям региона должно быть удобно. Я поручил профильному министерству совместно с муниципалитетами увеличить число точек продаж продукции. По сложившейся уже традиции хочу поблагодарить предприятия за участие в программе «Доступная рыба».

Рыбная отрасль остается важнейшей для нашего региона в экономическом и социальном плане. Рыбохозяйственные предприятия пополняют государственный бюджет, реализуют инвестиционные проекты, обеспечивают рабочие места.

— В декабре в федеральный закон о рыболовстве внесли изменения: определены направления второго этапа инвестиционных квот. Знаем, что компании Сахалинской области собираются продолжить участие в программе. А какие именно проекты готовы запустить?

— Мы не остались в стороне от обсуждения такого важного вопроса, как право предприятий региона на промысел. Правительство Сахалинской области активно работало над проектами федерального закона и подзаконных актов. Наши предложения были направлены на то, чтобы механизм инвестквот мог способствовать социально-экономическому развитию Сахалина и Курильских островов. Для нас очень важна ресурсная поддержка предприятий, которые развивают производственную базу.

Наш регион активно участвовал в первом этапе программы инвестквот, запущенном в 2017 году: инвесторы серьезно вложились в береговую переработку. На втором этапе этот курс предполагается продолжить. Наши предприятия планируют строительство новых заводов на Сахалине и Курильских островах. Они будут рассчитаны на выпуск продукции глубокой переработки (филе, фарш, мука и другое). При реализации таких проектов создаются не только непосредственно сами цеха — формируются целые перерабатывающие комплексы безотходного производства. Так, планируется вместе с заводами строить холодильники и заводы по переработке рыбных отходов.

Такие предприятия обеспечивают мультипликативный эффект для экономики, дают толчок для развития прибрежных территорий.

— В последнее время много говорится о роли береговой переработки в рыбной отрасли и жизни прибрежных территорий. Какой эффект развитие этой индустрии дает Сахалинской области.

— Я уже отмечал, что береговая переработка — это обеспечение инфраструктуры на прибрежных территориях, это рабочие места для людей и выпуск востребованной продукции. Особенно отрадно, что развивается производство на Курильских островах, причем там создаются передовые предприятия.

Развитие собственной береговой переработки — важный фактор для обеспечения продовольственной безопасности страны. Это возможность более гибко реагировать на потребности внешних рынков и меньше зависеть от зарубежной рыбоперерабатывающей инфраструктуры. Опыт работы в пандемию очень ярко показал, насколько это значимо.

Хочется также отметить, что рыбопромышленные компании региона зачастую реализуют проекты в самых разных секторах рыбной отрасли: не только занимаются промыслом, но и развивают глубокую переработку водных биоресурсов, создают рыбоводные заводы (в том числе и уникальные предприятия). Есть у наших рыбопромышленников и опыт реализации логистических проектов. То есть отрасль на Сахалине и Курилах следит за всеми мировыми тенденциями, не стоит на месте.

— Очень важная тема для рыбохозяйственного комплекса региона — перезаключение договоров на рыболовные участки. Как в Сахалинской области оценивают возможности нового закона, принятого в этой сфере?

— Отрасль сейчас готовится к работе в условиях нового законодательства о рыболовных участках. Принятый в июле федеральный закон предусматривает возможность без торгов переоформить договоры пользования рыболовными участками на новый срок. То есть предприятиям, которые уже работают и соблюдают ряд условий, не надо будет идти ни на конкурсы, ни на аукционы. И это определенная гарантия для рыбопромышленников.

Новый закон (а вступает в силу он, напомню, с 1 сентября 2024 года) особенно активно обсуждался в связи с предусмотренными изменениями по участкам для лососевого промысла. Здесь я бы отметил, что их пользователи должны будут заключать соглашение об участии в социально-экономическом развитии региона. Такие договоренности как раз должны закрепить роль предприятий в жизни прибрежных территорий.

Сейчас будет готовиться подзаконная база — от нее многое зависит в перспективах для наших рыбаков. И задача Сахалинской области, как одного из ключевых рыбодобывающих регионов страны, — участвовать в процессе подготовки подзаконных актов. Очень важные вопросы — примерный перечень обязательств для включения в соглашение между субъектом Федерации и пользователем участка, порядок подготовки и согласования такого документа.

Считаем значимым обеспечение охраны не только рыболовного участка, но и прилегающих нерестилищ, а также работу по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей.

При этом очень важно, чтобы были урегулированы вопросы по соответствию уже созданных и работающих участков в Сахалинской области действующему порядку формирования границ РЛУ. Тоже очень чувствительная для нас тема. Мы не раз обращались по поводу внесения изменений в постановление правительства о правилах определения границ участков, чтобы можно было сформировать областной перечень РЛУ.

Участки необходимы не только для промышленного рыболовства, но и для организации любительской рыбалки, традиционного промысла коренных малочисленных народов. И мы добиваемся, чтобы при зонировании акватории (с опорой на научные данные) учитывались все эти моменты.

Можно точно сказать, что переоформление договоров на рыболовные участки останется в числе важнейших для профильного министерства Сахалинской области задач в среднесрочной перспективе. Работа по перезакреплению должна пройти успешно для пользователей региона, а перечень участков — отражать сбалансированный подход к разным видам рыболовства.

— Хочется отдельно остановиться на логистической сфере: это очень важный и непростой для современной экономики вопрос. Ключом к развитию Сахалина вы неоднократно называли проект развития Корсаковского порта. Почему эта работа так важна для области?

— Хаб в морском порту Корсаков должен изменить логистическую систему перевозок и хранения рыбы и морепродуктов. Это очень востребованная сфера.

Расшивка «узких» мест в инфраструктуре традиционно создает стимулы для развития производства. Бизнес заинтересован в модернизации Корсаковского порта и связывает с ней реализацию собственных инвестиционных проектов. В том числе речь идет о создании рыбоперерабатывающих мощностей, обслуживании промыслового флота. Развитие порта — ключ к активизации торговли. Новое производство позволит в том числе поставлять на внешние рынки продукцию глубокой переработки, а это повышение отдачи от экспорта для российской экономики.

В июле в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации строительство и реконструкция объектов морского порта Корсаков включены в план комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской городской агломерации. При поддержке федерального центра мы рассчитываем реконструировать инфраструктурные объекты, гидротехнику и таким образом расширить возможности этого порта.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Сентябрь 2023 г.