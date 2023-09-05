Отрасль «в цифре»: ЦСМС рассказал о планах на десятилетку

К 2030 г. Центр системы мониторинга рыболовства и связи хочет обеспечить полную картину и добыче водных биоресурсов и обороте рыбопродукции. Учреждение ставит задачи по созданию инструментов для разных видов промысла.

Первые результаты цифровой трансформации рыбной отрасли подвели на конференции Центра системы мониторинга рыболовства и связи, посвященной 15-летию со дня создания учреждения.

Среди ключевых достижений работы начальник ЦСМС Александр Михайлов назвал реализацию единого подхода к учету водных биоресурсов от выпуска приказов о распределении квот до выдачи разрешений и сбора отчетности по ним.

Это стало возможно благодаря вводу в эксплуатацию взаимосвязанных электронных систем — СИГУР, «Разрешения» и «Квоты». В цифровой вид были переведены основные государственные услуги Росрыболовства, начато тестирование электронной сертификации экспорта, принят закон об электронных разрешениях и ведении рыболовного журнала в электронном виде, отметил руководитель Центра.

Достигнутые результаты, по словам Александра Михайлова, станут базой для анализа и дальнейшего цифрового развития отрасли.

В 2023-2024 гг. запланированы модернизация вычислительной инфраструктуры, модернизация портала Отраслевой системы мониторинга, перевод систем ОСМ в промышленную эксплуатацию, полный переход на ЭРЖ, пилотный проект по оснащению судов системами фото- и видеофиксации, переход на отечественные судовые земные станции «Гонец» и другие проекты, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения.

Глобальная цель Центра — к 2030 г. обладать полной картиной о добыче водных биоресурсов и обороте рыбной продукции на территории страны (дикой и аквакультурной), а также обо всех инфраструктурных объектах отрасли, рассказал заместитель начальника ЦСМС Анатолий Дубник.

Для достижения этой цели будут поэтапно решаться задачи по развитию аналитических сервисов и компетенций Центра, получению данных о рыболовстве в режиме реального времени, обмена данными с другими ведомствами, разработке технических устройств для сбора и передачи данных, технической и сервисной поддержке рыбаков. Также предстоит консолидировать данные о выращивании объектов товарной аквакультуры, сформировать решения по контролю и прогнозированию рыболовства с использованием искусственного интеллекта, создать инструменты для двустороннего взаимодействия Росрыболовства и рыбаков-любителей.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews