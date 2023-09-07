Ястыки в дело: ученые хотят повысить эффективность производства икры

Уникальный эксперимент с отходами производства икры проводят в Калининградском государственном техническом университете. Его ученые совестно с дальневосточными коллегами решили найти возможности для эффективного использования ястыков.

Два вуза Росрыболовства — КГТУ и Дальрыбвтуз — решили заняться проблемой эффективного использования икорных ястыков. Пока они никак не задействуются, хотя специалисты считают ястыки ценным пищевым продуктом — в них содержится до 25% белка и от 3 до 6% жиров.

В лаборатории калининградского университета собрали установку для гидролизации, которая раскладывает отходы икорного производства на разные фракции, белки и жиры.

«В дальнейшем полученный продукт можно использовать как при изготовлении продуктов питания, так и в качестве БАД», — рассказал один из авторов разработки, директор Центра передовых технологий использования белков кафедры пищевых биотехнологий КГТУ Владимир Волков.

Специально для проведения финальной стадии эксперимента в Калининград из Владивостока прилетел кандидат технических наук, доцент кафедры технологии продуктов питания Дальрыбвтуза Денис Полищук. Он привез ястыки, первую партию которых коллеги успешно переработали в лаборатории КГТУ, рассказали Fishnews в пресс-службе вуза.

В планах — внедрение новой технологии на производстве, в первую очередь на Сахалине и Камчатке, где вылавливается основной объем лосося в России.

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