ОС продолжает выстраивать межведомственную коммуникацию

Общественный совет при Росрыболовстве вновь обратился к вопросам, требующим межведомственного диалога: проблемы предприятий марикультуры нельзя решить без взаимодействия с Минприроды, а рыбаков — с Пограничной службой.

Бег по кругу марикультуры

На заседании 7 сентября члены Общественного совета при Росрыболовстве (ОС) вновь вернулись к вопросу об ограничениях на работу марикультурных хозяйств в охранной зоне Дальневосточного морского заповедника. Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев напомнил, что до 2017 г. на юге Приморья было сформировано 9 рыбоводных участков площадью 3,4 тыс. га, границы которых попали в пределы охранной зоны — на тот момент нормативная база это позволяла. По итогам аукционов эти участки были переданы в пользование предприятиям.

В дальнейшем после череды ведомственных переподчинений в положение о заповеднике были внесены изменения, запретившие организацию рыбоводных участков в границах охранной зоны. Марифермерам пришлось в судебном порядке отстаивать право вести свою деятельность. Суды пришли к выводу, что основания для запрета на использование участков под аквакультуру до истечения срока действия договоров с предприятиями отсутствуют, но необходимо получить положительное заключение государственной экологической экспертизы. Однако при попытке провести экспертизу компании столкнулись с отказом Росприроднадзора, который сослался на тот же самый запрет на деятельность в охранной зоне особо охраняемых природных территорий, к которым относится заповедник.

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий Корко сравнил ситуацию, в которую попали марикультурщики, с бегом по кругу. «Вроде деятельность не запрещена, нужно пройти экологическую экспертизу. Но экологическую экспертизу пройти нельзя, потому что деятельность в заповеднике запрещена», — констатировал он.

Для региона этот вопрос важен, поскольку речь идет о достаточно большой акватории в заливе Петра Великого. Аналогичной точки зрения, с учетом перспектив развития сектора марикультуры, придерживается и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, отметил директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса КРДВ Дмитрий Клюнеев.

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов указал, что без диалога с Минприроды, в ведении которого сейчас находится заповедник, пытаться найти решение бессмысленно. «Это ключевой игрок, от которого все зависит», — подчеркнул представитель федерального агентства.

По итогам обсуждения члены ОС приняли решение рекомендовать рекомендовать Росприроднадзору с учетом позиции судебных органов рассмотреть вопрос о допуске пользователей рыбоводных участков, расположенных в пределах охранной зоны заповедника, к прохождению государственной экологической экспертизы. Совет также решил обратиться к коллегам в Общественном совете при Минприроды с предложением провести совместное заседание и обсудить возможность изменения положения о заповеднике таким образом, чтобы марифермеры могли продолжить работу.

Ошибки учета не равны браконьерству

С проблем предприятий аквакультуры Общественный совет переключился на заботы рыбаков. Президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак привлек внимание к тревожной тенденции, которая прослеживается в подходе пограничников и судебных инстанций к нарушениям в сфере рыболовства на Дальнем Востоке.

До недавнего времени признаком незаконно добытого улова считалось отсутствие разрешения на вылов или ведение промысла в запретном районе, в запретные сроки или запрещенными орудиями лова. Факт незаконной добычи в свою очередь был основанием для взыскания ущерба, причиненного водным биоресурсам.

Сейчас формируется иная практика. «Контролирующие и судебные органы считают, что любая не учтенная в журнале и судовых суточных донесениях (ССД) продукция априори изготовлена из незаконно добытого сырья», — рассказал руководитель АДМ. Фактически рыбаки, которые вели промысел без нарушений, но допустили ошибку при учете улова, приравниваются к браконьерам.

По сообщениям предприятий, в ходе инспекций при обнаружении на борту судна неучтенной продукции сотрудники Погранслужбы вписывают в протокол информацию о причинении ущерба водным биоресурсам и его размере. Даже если вылов осуществлялся по разрешению, в установленные сроки, в разрешенном районе, законным орудием лова и без превышения квоты.

Полностью избежать ошибок при учете на промысле вряд ли возможно. Именно поэтому правила рыболовства допускают в некоторых случаях определенные отклонения веса уловов и продукции, и существует порядок подачи уточняющих сведений. По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, только за прошлый год дальневосточные рыбаки более 11 тыс. раз передавали корректировки ССД, уточняющие предварительно заявленный вес рыбопродукции.

«Мы полагаем, что при таком подходе, когда наличие неучтенной продукции будет автоматически приравниваться к незаконному промыслу, рыбаки массово рискуют погрязнуть в судебных тяжбах, штрафах за ущерб вплоть до конфискации судов и принудительного расторжения договоров», — предупредил Алексей Буглак и обратился к Росрыболовству с просьбой проанализировать совместно с Пограничной службой такую правоприменительную практику.

По словам Василия Соколова, Росрыболовство готово организовать обсуждение с пограничниками, но оно потребует тщательной подготовки. Замглавы федерального агентства предложил разобрать случаи, когда расхождение с данными промысловой отчетности увязывалось с причинением ущерба водным биоресурсам, хотя бы по судам предприятий — членов АДМ, и выходить на встречу на площадке межведомственной рабочей группы с Пограничной службой, уже имея хорошо аргументированную позицию. Эту рекомендацию поддержали все члены Общественного совета.

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