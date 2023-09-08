Новости
Академик РАН, директор Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО РАН Григорий ДОЛГИХ. Фото Ольги Васик

ДВО РАН хочет следить за последствиями сбросов с «Фукусимы-1»

В Дальневосточном отделении РАН планируют создать комиссию для мониторинга последствий слива воды с АЭС «Фукусима-1». В программу предполагается включить морские экспедиции.

Предложение озвучили на заседании президиума ДВО РАН. Как сообщил академик РАН, директор Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева Григорий Долгих, соответствующий запрос поступил от экологической организации.

«Мы считаем, что нужно организовать комиссию из членов Дальневосточного отделения Российской академии наук, которая будет заниматься изучением последствий сбросов. До 1 ноября нам нужно сформулировать программу. Предполагаем, что в нее необходимо включить морские экспедиции к Камчатскому полуострову и Курильским островам, а также в те районы акватории, где находится рыба, которая позже приходит в наши воды. Также считаем, что нужно организовать наблюдения в атмосфере с помощью лидаров», — заявил Григорий Долгих.

Он добавил, что в ближайшие дни предложения о необходимых исследованиях внесут члены академии Дальневосточного отделения, директора институтов.

«Как будет финансироваться программа, пока не ясно, возможно, средства поступят из резервного фонда, если будет принято такое решение», — сообщили Fishnews в пресс-службе ДВО РАН.

Напомним, Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) 24 августа приступила к сбросу воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1», в Тихий океан. По поручению Росрыболовства Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии проведет комплексные мониторинговые исследования для оценки состояния водных биоресурсов в зоне распространения этой воды.

Кроме того, усиленными проверками рыбо-и морепродуктов из Японии занимаются Россельхознадзор и Роспотребнадзор.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: роспотребнадзорросрыболовствороссельхознадзоряпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий Лимаренко

Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

По лососевым участкам предстоит большая работа

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Морское снабжение»

Генеральный директор компании «Морское снабжение»

Геннадий СЮМАКОВ

Главное в орудиях лова — качество и надежность

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Предприятия Сахалина и Курил стремятся максимально эффективно осваивать ресурсы

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Росрыболовства

Василий Соколов

Прогнозируем рост индустриальной аквакультуры

Капитан ЛСС «Справедливый» Сергей ТОМИЛИН

Капитан ледокольного спасательного судна «Справедливый»

Сергей ТОМИЛИН

Каждая спасательная операция сложна по-своему

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Безопасность любой ценой?!

Управляющий директор, главный технолог Рыбозавода «Байкал» Юлия БРАТЕНЬКОВА

Управляющий директор и главный технолог Рыбозавода «Байкал»

Юлия Братенькова

В сырье мы ценим качество, а в поставщиках — стабильность

Все материалы

Крупным планом

Цифровая платформа FishPlace.ru объединяет все сегменты рыбной отрасли и транспортно-логистического комплекса

Хранение и оптовая торговля рыбой переходят в «цифру»

Новые принципы распределения рыболовных участков распространяются и на добычу лососей

Рыбаков ждут большие перемены по участкам

Фестиваль Ульджин

От K-FISH до фестиваля русского краба: популяризация морепродуктов по-южнокорейски

Все больше документов, необходимых предприятиям рыбной промышленности, можно оформить через портал государственных услуг. Фото предоставлено ЮКРК

На промысел — через «Госуслуги»

События

До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.