ДВО РАН хочет следить за последствиями сбросов с «Фукусимы-1»

В Дальневосточном отделении РАН планируют создать комиссию для мониторинга последствий слива воды с АЭС «Фукусима-1». В программу предполагается включить морские экспедиции.

Предложение озвучили на заседании президиума ДВО РАН. Как сообщил академик РАН, директор Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева Григорий Долгих, соответствующий запрос поступил от экологической организации.

«Мы считаем, что нужно организовать комиссию из членов Дальневосточного отделения Российской академии наук, которая будет заниматься изучением последствий сбросов. До 1 ноября нам нужно сформулировать программу. Предполагаем, что в нее необходимо включить морские экспедиции к Камчатскому полуострову и Курильским островам, а также в те районы акватории, где находится рыба, которая позже приходит в наши воды. Также считаем, что нужно организовать наблюдения в атмосфере с помощью лидаров», — заявил Григорий Долгих.

Он добавил, что в ближайшие дни предложения о необходимых исследованиях внесут члены академии Дальневосточного отделения, директора институтов.

«Как будет финансироваться программа, пока не ясно, возможно, средства поступят из резервного фонда, если будет принято такое решение», — сообщили Fishnews в пресс-службе ДВО РАН.

Напомним, Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) 24 августа приступила к сбросу воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1», в Тихий океан. По поручению Росрыболовства Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии проведет комплексные мониторинговые исследования для оценки состояния водных биоресурсов в зоне распространения этой воды.

Кроме того, усиленными проверками рыбо-и морепродуктов из Японии занимаются Россельхознадзор и Роспотребнадзор.

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