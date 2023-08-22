Воду с «Фукусимы-1» начнут сливать 24 августа

Японское правительство решило, что к сливу загрязненной воды с резервуаров АЭС «Фукусима-1» приступят уже 24 августа. Рыбаки Страны восходящего солнца опасаются, что в результате отрасли будет нанесен репутационный ущерб.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал обеспечить все необходимые меры безопасности, а также призвал компанию Tokyo Electric Power (TEPCO) начать подготовку к сливу воды.

Он встретился с руководителем японской Национальной федерации ассоциаций рыболовных кооперативов (National Federation of Fisheries Cooperatives, NFFC) Масанобу Сакамото. На этих переговорах глава правительства в очередной раз заявил о намерении защищать репутацию японских рыбаков в связи со сбросом радиоактивной воды в океан.

В свою очередь Масанобу Сакамото напомнил о несогласии федерации с решением правительства. Он отметил, что хотя рыбаки и обрели некоторую уверенность в безопасности самого технологического процесса, они опасаются репутационного ущерба для своей продукции, пишет информагентство ABC News.

По данным южнокорейских СМИ, процесс слива загрязненной воды начнется с того, что ее разбавят до безопасного уровня радиоактивных веществ с помощью специальных установок. Затем воду отправят в океан через специальный тоннель. Радиоактивный тритий невозможно отфильтровать техническими средствами, однако содержание этого изотопа в воде после разбавления должно понизиться до менее чем 1/40 от нормативного значения. В целом же процесс постепенного сброса воды должен занять около 30 лет, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, ранее в связи с планами по сливу воды с «Фукусимы-1» Роспотребнадзор поручил своим территориальным органам усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в РФ рыбной продукции из Японии. Протесты в связи с подготовкой к сбросам выразил ряд стран — соседей по АТР.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews