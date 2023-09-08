Тему «рыбных бирж» прорабатывают на госуровне

Готовность организовать совещание с участниками рынка по вопросам продажи рыбопродукции на организованных торгах выразил Центробанк. Поручение в этой сфере давал заместитель председатель «рыбной» правкомиссии, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

ЦБ обратился в Минсельхоз РФ с идеей собрать представителей ведомства и участников рынка на совещание по организованным торгам рыбной продукцией. Как сообщает корреспондент Fishnews, такое письмо Банк России направил по результатам заседания комиссии правительства по развитию рыбохозяйственного комплекса. Правкомиссию в июле собирал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По итогам заседания комиссии Минсельхозу и другим заинтересованным федеральным ведомствам было поручено после принятия во втором чтении проекта поправок в закон об организованных торгах принять участие в подготовке подзаконных актов, «направленных на решение вопроса о реализации рыбной продукции через организованные торги».

Напомним, что Министерство финансов ранее представило проект изменений закона об организованных торгах: предлагалось закрепить за правительством возможность устанавливать нормативы продажи определенных товаров в таком формате. Представители рыбной отрасли не раз отмечали, что продажа продукции из водных биоресурсов на организованных торгах не должна обеспечиваться через административное принуждение предприятий — это должна быть конкурентоспособная, привлекательная для участников услуга.

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