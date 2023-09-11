Сахалинская область предлагает учитывать вклад в обеспечение региона рыбой

Сахалинская область, как и другие регионы, формирует предложения по возможным обязательствам пользователей участков для промысла лососей и других анадромных видов рыб.

Новый федеральный закон предусматривает, что пользователи рыболовных участков для вылова анадромных видов рыб должны принимать на себя новые обязательства, в том числе по участию в социально-экономическом развитии региона.

Примерный перечень таких обязательств по социально-экономическому развитию должно утвердить правительство РФ, конкретные решения будут согласовываться комиссиями по регулированию добычи анадромных в регионах.

В Сахалинской области вопрос с участками уже обсуждался на заседании Общественного совета при министерстве по рыболовству региона, сообщил министр Иван Радченко.

Среди основных возможных обязательств для предприятий, по его словам, была названа поставка определенного объема свежевыловленной или мороженой рыбы на внутрирегиональный рынок.

В качестве другого обязательства предлагается участие в искусственном воспроизводстве горбуши. Заниматься разведением этого вида лососей, может быть, не так коммерчески интересно для предприятий, как осуществлять воспроизводство кеты (у нее сильнее развит хоминг), однако пополнение горбушовых запасов — важная задача и ее решение надо поддержать, подчеркнул собеседник Fishnews.

Бурное обсуждение, отметил Иван Радченко, вызвал вопрос участия в развитии сельских территорий. Здесь, считают в областном министерстве, можно пойти по пути строительства социальных объектов либо денежных отчислений в фонды для финансирования создания транспортной, социальной инфраструктуры.

«Вот такие предложения были сформулированы с нашей стороны», — заключил глава регионального ведомства.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ранее назвал участие в подготовке по подзаконной базе о рыболовных участках важной задачей для региональных властей.

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