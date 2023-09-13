Специалисты следят за влиянием сбросов с «Фукусимы-1» на водные биоресурсы

Российские ученые отслеживают ситуацию с водными биоресурсами в связи со сбросом технической воды с АЭС «Фукусима-1». Первые данные говорят о том, что опасаться нечего, рассказал директор ВНИРО Кирилл Колончин.

О мониторинге в связи со сбросом в океан технической воды с атомной электростанции «Фукусима-1» руководитель Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин рассказал на отраслевой сессии ВЭФ, передает корреспондент Fishnews.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее поручил ВНИРО провести комплексные мониторинговые исследования для оценки состояния водных биоресурсов в зоне распространения использованной на АЭС воды.

«По поручению Ильи Васильевича наше научно-исследовательское судно практически в первый же день после начала сброса вышло из Владивостока», — сообщил руководитель института. Экспедиция должна завершиться в 20-х числа сентября.

Первые результаты, которые получили специалисты, в том числе по анализу тканей рыб, говорят, что опасаться нечего, отметил Кирилл Колончин.

Ученые рыбохозяйственной науки, добавил он, дают позитивный прогноз.

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