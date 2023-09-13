Япония подсчитывает экономический ущерб от сбросов с «Фукусимы-1»

Стоимость экспорта японской рыбопродукции в Китай в июле упала на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,7 млрд иен (около 52 млн долларов). Особенно сильно сократились продажи гребешка и тунца.

Данные приводит Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, сообщает корреспондент Fishnews. Отмечено, что стоимостный показатель поставок рыбы и морепродуктов, в основном гребешка, из Страны восходящего солнца в КНР в июле нынешнего года значительно сократился — впервые с января 2021 г. Такое положение дел связывают с усиленными проверками, введенными Китаем еще до начала слива воды с АЭС «Фукусима-1». После старта сбросов Поднебесная решила полностью приостановить экспорт морской продукции японского происхождения.

Кроме гребешка, значительно уменьшился экспорт выловленного японскими рыбаками тунца. Как пишет информагентство Kyodo News, общая стоимость поставок продуктов сельского, лесного и рыбного хозяйства из Японии в КНР в июле сократилась на 20,8% к показателю за аналогичный период 2022 г. — до 22,5 млрд иен (около 153,4 млн долларов). Одновременно на 2,9% снизился экспорт японской продукции в Гонконг, падение только по рыбе и морепродуктам составило 11%.



Правительство Японии опасается, что такое снижение может повлиять на намеченные цели: к 2025 г. планировалось увеличить ежегодный экспорт сельхозпродукции до 2 трлн иен (около 13,6 млрд долларов).

В связи с этим министр экономики Нисимура Ясутоси на встрече с парламентариями подтвердил намерение правительства выделить более 680 млн долларов на восстановление репутации японского продовольствия и поддержку рыбной отрасли, потерпевшей убытки из-за сброса воды с «Фукусимы-1», сообщает NHK World — Japan.

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