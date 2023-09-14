Снимки с беспилотников помогут доказать экологические нарушения

В законодательство предложено внести изменения, позволяющие учитывать данные с беспилотников в качестве доказательств различных нарушений, в том числе природоохранного законодательства. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Практическое применение беспилотных авиасистем в сельском и лесном хозяйстве вошло в новый нацпроект, передает телеграм-канал зампреда правительства Виктории Абрамченко.

Среди ключевых сфер, где уже с 2024 г. будут использоваться БАС, вице-премьер назвала мониторинг состояния водных объектов. Он позволит проводить предпаводковое и послепаводковое обследование, обнаруживать загрязнения прибрежных защитных полос и водоохранных зон.

Мониторинг особо охраняемых природных территорий поможет исследовать объекты животного мира, вести учет видов и численности животных, бороться с браконьерством и пресекать незаконную хозяйственную деятельность.

«Попросили председателя правительства дополнительно поручить нам внести изменения в законодательство в целях безусловного, автоматического применения данных с БАС в качестве доказательной базы при обнаружении различных нарушений. От земельного до природоохранного законодательства», — подчеркнула Виктория Абрамченко.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас беспилотные летательные аппараты уже используются в рыбохозяйственной отрасли. Они применяются в работе рыбоохраны, помогают в мониторинге нерестилищ и учете морского зверя.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews