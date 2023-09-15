Переработка и марикультура: рыбная отрасль на Курилах привлекает инвесторов

Рыбохозяйственный комплекс Курильских островов привлекает инвесторов налоговыми преференциями, близостью емкого азиатского рынка и наличием пока еще свободных акваторий для марикультуры, рассказал зампред правительства Сахалинской области Антон Зайцев на Восточном экономическом форуме.

В ходе выступления на тематической сессии «Острова России. Уникальные возможности развития» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев напомнил, что бизнесу на Курилах предоставляется уникальный преференциальный режим.

Он также обратил внимание на близость к Курилам огромного азиатского рынка рыбопродукции, сообщает корреспондент Fishnews. «Только три ближайшие страны, Китай, Южная Корея и Япония, ежегодно потребляют 75 млн тонн продукции из водных биоресурсов на 155 млрд долларов. Причем когда случились всем известные внешнеполитические события, они не отказались приобретать нашу продукцию и будут продолжать покупать дальше», — подчеркнул зампред.

Он рассказал, что инвесторы уже оценили привлекательность рыбной отрасли на Курилах. Так, по словам Антона Зайцева, бизнес намерен участвовать во втором этапе инвестиционных квот.

Докладчик также отметил перспективность развития марикультуры в регионе. «Уже сегодня мы определили порядка 50 тыс. га морских акваторий вокруг южных Курильских островов, на которых можно заниматься аквакультурой. Это особо ценная продукция с экспортной направленностью и со сверхдоходностью при минимальных затратах», — обратил внимание Антон Зайцев.

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