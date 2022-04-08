Инвесторов приглашают вкладываться в аквакультуру на Курилах

Минвостокразвития, КРДВ и правительство Сахалинской области провели сессию по инвестиционному потенциалу Курильских островов. В числе отраслей для вложений власти выделили и марикультуру.

По оценкам правительства Сахалинской области, эффективное использование акваторий Курил под марикультуру позволит ежегодно добывать более 50 тыс. тонн. Стоимость «урожаев» оценивается в сумму около 100 млн долларов.

Объем рынка для рыбной промышленности только в трех странах, расположенных наиболее близко к островам, — Японии, Корее и Китае — свыше 155 млрд долларов, привел данные зампред областного правительства Антон Зайцев.

Потенциалом для выращивания на Курилах обладают серый морской еж, трепанг, гребешок, ламинария, перечислил руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

При эффективном использовании за пять лет объемы добычи морского ежа можно увеличить с 6 тыс. до 36 тыс. тонн, гребешка — с 2,5 тыс. до 13 тыс. тонн, трепанга — с 80 до 400 тонн, считают в областном ведомстве. Рост экспортной выручки оценивается в пять раз — до 145 млн долларов.

Для получения рыбоводных участков (РВУ) инвесторы могут воспользоваться цифровым сервисом aquavostok.ru. «Все это прозрачно», — похвалил систему губернатор Валерий Лимаренко. Участок с помощью сервиса предоставляется менее чем за 80 дней, рассказал Иван Радченко. При выборе РВУ автоматически рассчитывается его начальная стоимость. Закрепляется акватория через электронный аукцион.

Для поддержки инвесторов в марикультуре предусматриваются механизмы недавно введенного для Курил преференциального режима, а также льготные кредиты, компенсация затрат на капвложения и льготное сельхозстрахование.

Росрыболовство потенциал выращивания морских гидробионтов в акватории Южных Курил оценивает примерно в 9 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews. При этом в федеральном агентстве призвали учитывать при планировании проектов риски штормов, цунами, ледовую обстановку (опасность штормового воздействия очень высока с тихоокеанской стороны островов, с охотоморской стороны надо особо принимать во внимание ледовые условия).

«Все это нужно оценивать, взвешивать и первоначально проводить, конечно, необходимые научные изыскания. Со своей стороны мы готовы активно в этом участвовать и направить наши НИИ для того, чтобы обеспечить комфортные условия для будущих инвесторов», — прокомментировал замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

В ведомстве также заявили о необходимости совместно с региональными властями и Минприроды проанализировать ситуацию с охранными зонами особо охраняемых природных территорий в районе Южных Курил. Кроме того, под видом аквакультуры не должна осуществляться добыча диких ресурсов.

«Мы не готовы выделять участки и рассматривать выделение участков, если это будет подмена понятий и под видом осуществления марикультуры будет происходить элементарное рыболовств», — подчеркнул Василий Соколов.

Дальнейшую работу Росрыболовство видит в снятии ограничений по Южным Курилам и «в формировании научно обоснованных рекомендаций для развития марикультуры в этом крайне интересном регионе».

«Росрыболовство и подведомственные институты открыты для общения», — обратился Василий Соколов к потенциальным инвесторам.

Пока марикультурная деятельность на Курилах не ведется. Зато здесь развито лососеводство. Сейчас на островах действует 20 рыбоводных предприятий, занимающихся разведением кеты и горбуши. В Росрыболовстве считают, что за счет строительства новых заводов в реки может выпускаться не менее 300 млн экземпляров молоди лососей. Перспективы для новых ЛРЗ, по словам Василия Соколова, есть не только на Южных, но и на Северных Курилах.

Говорилось не только о марикультуре. Областные власти рассчитывают, что в следующие три года будет построено более четырех рыбоперерабатывающих заводов. При этом будет создана инфраструктура, важная для других направлений рыбной отрасли, в том числе холодильная.

Стимулировать бизнес к вложениям в развитие островов должен ряд законов. В марте вышли изменения о налоговых льготах для новых проектов на Курилах. Принятие других законопроектов — по обеспечению инвесторов землей, особым таможенным условиям — ожидается в течение этого года, сообщил руководитель Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев.

Для использования преференциального режима на Курилах предусмотрена заявительная процедура: нужно уведомить налоговый орган о регистрации юрлица. При этом минимальный размер инвестиций для входа не предполагается.

Инвесторы освобождаются от обязанностей плательщика по налогу на прибыль организаций, транспортному налогу, налогу на имущество организаций, земельному налогу. Для них предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов (7,6%).

Планируется обеспечить для бизнеса возможность получать землю без аукциона в аренду по льготной ставке. Инвесторы смогут воспользоваться преимуществами свободной таможенной зоны, возместить затраты на инфраструктуру. Помочь развитию также должен мораторий на проверки.

Фотографии предоставлены пресс-службой КРДВ.

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