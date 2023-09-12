Рыбу для российского потребителя обсудили на ВЭФ

Тема развития внутреннего рынка рыбной продукции стала ключевой на отраслевой сессии ВЭФ. Программу в этой сфере запустил Камчатский край: глава региона Владимир Солодов поделился видением возможных решений на федеральном уровне, а ритейлеры рассказали, почему им интересно работать с дальневосточной рыбой.

Развитие внутреннего рынка рыбной продукции — приоритетная задача, заявил губернатор Владимир Солодов на сессии Восточного экономического форума «Океан — эволюция промысла и потребления». То, что это очень важное направление для отрасли, по мнению главы Камчатского края, подтвердили и опыт пандемии, когда поставки ограничил Китай, и нынешняя ситуация с санкциями.

Губернатор Камчатки пригласил профессиональное сообщество подключиться к разработке проекта, которым сейчас занимается регион. Это программа по стимулированию потребления в России рыбной продукции. Месяц назад губернатор выступил с инициативой разработать такой план действий на совещании у президента.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на отраслевой сессии ВЭФ Владимир Солодов назвал меры, которые, по его мнению, нужно включить в программу. Так, полагает губернатор, нужно шире использовать возможности закупки отечественной рыбы государственным сектором.

«В целом я считаю, что государственный сектор в России не должен закупать рыбу импортного происхождения. Нам нужно, мне кажется, довольно смело здесь идти и прямо ограничивать в садиках, в школах, в социальных учреждениях закупку рыбы зарубежного происхождения», — высказался глава региона.

Риски при таком регулировании могут быть с точки зрения ценовой политики, но в приоритете — вопрос здоровья и формирования здоровых привычек людей, убежден губернатор.

В качестве важной задачи он выделил и поддержку выпуска продукции для конечного потребления. Представители отрасли уже не раз заявляли, что сейчас это направление выпало из сферы госстимулирования. Причем для такой помощи есть опробованные механизмы: можно обратиться к опыту поддержки производства сельхозпродукции после 2014 г., в первую очередь к решениям, которые использовались в сфере животноводства, обратил внимание Владимир Солодов.

Также остается и задача по развитию культуры потребления рыбной продукции — на уровне государственной политики.

Камчатка уже запустила проект по расширению присутствия дальневосточной рыбы в федеральных торговых сетях. «Все с интересом смотрят за его развитием: насколько он будет успешным, удастся ли его экстраполировать на федеральный уровень в должном формате», — прокомментировал модератор сессии, председатель Рыбного союза Александр Панин (объединение поддерживает проект).

На площадке ВЭФ ритейлеры поделились своим опытом участия в программе «Камчатская рыба».

В объемах продаж гипермаркетов «Глобус» дальневосточный сегмент занимает серьезную долю, и она увеличивается: если в 2014 г. это было 1 тыс. тонн, то сейчас 2,5 тыс. тонн, рассказал директор рыбного направления сети Олег Рябов. С помощью участия в проекте ритейлер рассчитывает нарастить объемы.

Благодаря программе есть возможность зафиксировать цену, а сейчас с учетом валютных колебаний это очень важно, обратил внимание спикер. Немаловажный плюс для розничной торговли и стабильное обеспечение рыбой на протяжении года.

Председатель Рыбного союза обратил внимание на важный аспект программы: ее участники сразу отметили, что проект должен быть рыночный, «это не должно быть какой-то кабальной историей». Цель здесь все-таки не в том, чтобы добиться каких-то жестко установленных показателей снижения цены, а в том, чтобы повысить доступность рыбы для населения по соотношению цена и качество.

Интересные данные привела директор по коммерции и развитию «Ленты» Ольга Морозова. Ритейлер изучил, как покупают две условные категории: аквакультурный замороженный лосось и красную рыбу Дальнего Востока. Выяснилось, что первую берут чаще и больше. Решили посмотреть Сибирский регион: там поведение покупателей по аквакультурному лососю схожее, но и дальневосточная рыба поднабрала позиций. Здесь, считают ритейлеры, влияют культура потребления, ассортимент, качество и цена.

В рамках проекта «Лента» работает над ценой, ассортиментом и качеством. «А вот культура потребления, популяризация — это действительно точка роста для нас всех», — подчеркнула Ольга Морозова.

Прозвучала на сессии и точка зрения ресторатора. Ресторанный бизнес просто не может достать рыбу и морепродукты нужного качества, так как они уходят за рубеж, к том же проблема договориться с крупными добытчиками — такое мнение высказал председатель Координационного совета федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. Александр Панин в ответ пригласил ресторатора присоединяться к проекту «Камчатская рыба», чтобы задействовать возможности программы и увидеть отклик рыбаков.

Добытчики между тем заявили об интересе к развитию на внутреннем рынке. Это прозвучало и в выступлении гендиректора РРПК Ольги Наумовой, и у председателя РК имени Ленина Сергея Тарусова.

Затронута была и тема перевозок рыбопродукции. Замглавы Росрыболовства Хасан Лихов сообщил, что ведомство предлагает распространить механизмы субсидирования доставки, уже опробованные на минтае, на другие виды рыбы — горбушу, сельдь и скумбрию. «Я думаю, что до конца года будет соответствующее решение принято на уровне правительства», — сказал представитель федерального агентства.

Участники сессии затронули и другие аспекты обеспечения внутреннего рынка. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов обратил внимание на то, что для поставок таких народных рыб, как сайра, сардина, надо строить флот для пелагической путины — пока такие суда из программ гостимулирования выпали.

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев и президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов рассказали о возможных мерах для развития марикультурной отрасли. Этот сектор также обеспечивает рынок востребованной продукцией.

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