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Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Важные для рыбной отрасли Сахалина и Курил вопросы рассмотрели на ВЭФ

Перспективы Куильских островов стали одной из тем Восточного экономического форума. Также на площадке ВЭФ подписано соглашение, знаковое для рыбной промышленности Сахалина, отметил президент областной ассоциации предприятий рыбной отрасли Максим Козлов.

Потенциал и пути развития экономики Курил рассматривались на сессии ВЭФ «Острова России. Уникальные возможности развития». «Для островов, конечно, очень важно сохранять и развивать рыбную промышленность. Здесь созданы уникальные предприятия по переработке водных биоресурсов, лососевые рыбоводные заводы. Новые производства запускаются практически ежегодно. На сессии говорилось о том, какие условия предоставляются для работы инвесторов», — рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Рассматривались, конечно, и общезначимые вопросы, например, транспортная доступность. «Я, как депутат областной думы, также озабочен развитием связи на Курилах», — отметил собеседник Fishnews. Эту тему он поднял на сессии.

На сессии по вопросам рыбной отрасли «Океан — эволюция промысла и потребления» председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев предложил вернуться к идее использования аквакультурной ТОР. Этот вопрос актуален в том числе и для Сахалинской области: необходимо проанализировать возможности снятия избыточных ограничений для аквакультурной отрасли, поддержал коллегу президент АРСО.

На площадке ВЭФ также подписано знаковое для рыбной отрасли Сахалинской области соглашение — о создании в морском порту Корсакова новых производств. «Группа компаний «Гидрострой» решила организовать здесь рыбоперерабатывающий комплекс. Это будет завод, выпускающий рыбопродукцию, со всей необходимой инфраструктурой. Сам по себе концепт очень интересный. А новые производства — это развитие города», — прокомментировал Максим Козлов.

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