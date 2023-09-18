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Заместитель директора компании «Фишеринг Сервис» Дмитрий ФЁДОРОВ

Дмитрий Фёдоров: Продажи российских тралов растут

Для значительной части отечественных судов-новостроев «Фишеринг Сервис» стал основным поставщиком промыслового вооружения, рассказал заместитель директора компании Дмитрий Фёдоров. Причина, по его словам, — стабильно высокие результаты, которые показывают тралы.

Использование тралов «Атлантика» как один из факторов успешного промысла минтая упоминал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, рассказывая об итогах первого полугодия.

Комментируя слова руководителя ВАРПЭ, Дмитрий Фёдоров отметил, что продажи промыслового вооружения «Фишеринг Сервис» стабильно растут. К постоянным заказчикам регулярно добавляются новые.

«Наше оборудование устанавливают не только на недавно построенные траулеры, но и суда, которые ведут промысел не первый год. Ранее для них закупали орудия лова европейского или корейского производства, теперь — наши. И нам особенно важно, чтобы никто из них не жалел о смене поставщика», — подчеркнул заместитель директора.

В условиях растущего спроса на продукцию компания последовательно наращивает производственные мощности: закупает станки и внедряет в технологические процессы новое оборудование, обратил внимание собеседник Fishnews.

«В ответ на существенное изменение условий логистики мы увеличили складские запасы, чтобы в случае задержек поставок у нас не было простоя и наши заказчики ничего не почувствовали. Поэтому большой перечень расходных материалов для производства закупается с запасом на полгода, а не на один квартал, как ранее», — отметил Дмитрий Фёдоров.

Он напомнил, что не останавливается и научная работа по конструированию новых моделей промыслового вооружения. «К настоящему времени еще три модели проходят испытания в гидролотке. Тестирование покажет, как они поведут себя под водой при различной динамике потока. Если модели покажут хорошие результаты, то уже в ближайшем будущем мы начнем предлагать рыбакам новое промвооружение», — рассказал представитель «Фишеринг Сервис».

Полный текст читайте в разделе «Интервью» на сайте Fishnews.

  • Заместитель директора компании «Фишеринг Сервис» Дмитрий ФЁДОРОВ
  • Все больше российских рыбопромышленников выбирают промысловое вооружение от «Фишеринг Сервис»
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