Все больше российских рыбопромышленников голосуют рублем в пользу продукции калининградского предприятия по производству промыслового вооружения «Фишеринг Сервис». Компания начала реализацию идеи импортозамещения в своей сфере задолго до установления зарубежных и российских торговых ограничений — в условиях свободной конкуренции с лидирующими производителями орудий лова. Рыбаки на своем и чужом опыте убеждались в эффективности тралов, сконструированных и произведенных «Фишеринг Сервис», и становились заказчиками компании.

О том, как развивается головное предприятие и его дальневосточные филиалы, о разработке новых моделей промвооружения, о перспективах создания сверхбольших тралов корреспонденту Fishnews рассказал заместитель директора «Фишеринг Сервис» Дмитрий Фёдоров.

СПРОС РАСТЕТ

— Дмитрий Андреевич, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, подводя итоги первого полугодия, отметил, что успеху минтаевого сезона «А» на Дальнем Востоке, наряду с благоприятной погодой и ледовой обстановкой, способствовало вооружение половины судов тралами «Атлантика». Наше информационное агентство опубликовало по итогам брифинга Германа Зверева новостную заметку...

— У нас стабильно растут продажи промыслового вооружения. В первую очередь за счет того, что рыбаки видят хорошие результаты своих коллег и хотят ловить так же — такими же эффективными и надежными орудиями. Подобное происходило, когда мы осваивали западные рынки, то же видим и сейчас, в России, а также при экспорте в дружественные страны.

Стабильно высокие промысловые результаты явились и главной причиной того, что для значительной части российских судов-новостроев «Фишеринг Сервис» стал основным поставщиком промыслового вооружения. И конечно, мы делаем все возможное, чтобы новые суда отправлялись на промысел со всей необходимой оснасткой.

К нашим постоянным заказчикам регулярно добавляются новые. Наше оборудование устанавливают не только на недавно построенные траулеры, но и суда, которые ведут промысел не первый год. Ранее для них закупали орудия лова европейского или корейского производства, теперь — наши. И нам особенно важно, чтобы никто из них не жалел о смене поставщика.

— Как рост числа заказов отражается на производстве: справляетесь ли с дополнительными заказами?

— Мы последовательно наращиваем производственные мощности: закупаем станки и внедряем в технологические процессы новое оборудование, чтобы повысить наши возможности. То есть делаем все, чтобы заказы были выполнены в срок.

В ответ на существенное изменение условий логистики мы увеличили складские запасы, чтобы в случае задержек поставок у нас не было простоя и наши заказчики ничего не почувствовали. Поэтому большой перечень расходных материалов для производства закупается с запасом на полгода, а не на один квартал, как ранее.

Также мы всегда держим в уме, что отношения с нашими европейскими поставщиками могут измениться в любой момент. Поэтому технологами «Фишеринг Сервис» уже проведена работа по перспективному замещению на аналоги высокого качества всей номенклатуры материалов, которые мы используем в технологическом процессе. На сегодня опробованы образцы и отработаны каналы поставок с более чем 40 различных фабрик России и дружественных стран.

Даже если внезапно возникнут какие-то новые санкционные ограничения, мы в кратчайшие сроки сможем провести замену практически всех исходных материалов. Более того, по отдельным позициям уже решено перейти на аналоги, качество которых по результатам испытаний оказалось выше европейского. Но полностью отказываться от проверенных импортных материалов мы не собираемся: для нас принципиально важно, чтобы наша конечная продукция была самого высокого класса и чтобы рыбаки получали именно то качество, к которому привыкли.

ЗАБОТИМСЯ О КАДРАХ

— Нехватка квалифицированных кадров, особенно рабочих специальностей, — это один из серьезнейших вызовов, который стоит сейчас перед рыбной отраслью, и не только перед ней. А как у вас обстоят дела с персоналом?

— В новых условиях мы особое внимание уделяем кадровому вопросу, потому что наши сотрудники — это наш главный капитал. За последний год дважды поднимали зарплату рядовому персоналу предприятия, который непосредственно занимается производством орудий лова. Хотя «текучки» у нас нет, в «Фишеринг Сервис» все равно ограниченно набираем и готовим сотрудников, чтобы всегда иметь резерв квалифицированных кадров. Это позволяет нам обеспечивать оперативное выполнение заказов и без задержки отгружать продукцию.

Много желающих устроиться на работу, даже если на конкретную должность мы можем взять сотрудника только по срочному договору. В этом году приглашали на практику выпускников Калининградского государственного технического университета, которые получили дипломы по специальности «промысловое вооружение». По итогам увидим — весьма вероятно, у нас появятся новые сотрудники с профильным образованием. Либо же ребята пойдут на флот с практическими знаниями, которые позволят им максимально эффективно начать свой трудовой путь в рыбной отрасли. В любом случае для нас КГТУ — это кузница квалифицированных кадров.

— Вы сказали, что на использование ваших орудий лова переориентировались некоторые компании, которые ранее покупали тралы европейского и корейского производства. У экипажей не возникает проблем при переходе? Все-таки к промыслу и обслуживанию тралов непривычной конструкции надо еще приноровиться…

— В основном все переобучаются быстро: специалисты «Фишеринг Сервис» всегда сопровождают наш трал. В первом выходе орудия лова могут быть настроены непосредственно на судах с попутным обучением экипажа. В ряде случаев мы также можем адаптировать наши орудия лова по запросу рыбаков под уже привычные им конструктивные решения. Тем самым мы расширяем возможности нашей линейки продукции, сохраняя основные технические параметры орудий лова.

НАУЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

— А новые разработки «Фишеринг Сервис» ведутся?

— Конечно. К настоящему времени еще три модели проходят испытания в гидролотке. Тестирование покажет, как они поведут себя под водой при различной динамике потока. Если модели покажут хорошие результаты, то уже в ближайшем будущем мы начнем предлагать рыбакам новое промвооружение. Если говорить в целом, то научная разработка тралов у нас не останавливается: мы постоянно разрабатываем и конструируем новые модели, работаем с новыми материалами, ведем поиск оригинальных технических и технологических решений.

В начале мы упомянули минтаевую путину, и здесь, пожалуй, стоит добавить, что в настоящее время разрабатываются и улучшаются модели тралов для Берингова моря — для лова минтая на маленьких глубинах. Надеемся уже в ближайшем сезоне представить рыбакам новинки.

— Планируете ли вы в дальнейшем увеличивать размеры тралов, чтобы эффективней ловить на разреженных скоплениях?

— Мы готовы и сейчас запустить в производство тралы с еще большим раскрытием. Но мощность силовых установок траулеров ограничивает возможности увеличить размер орудия лова. Главные двигатели, которыми оснащены суда на промысле в настоящее время, скорее всего, не будут справляться с буксировкой сверхбольших тралов.

Многие новые суда, заказанные российскими рыбаками, оснащены достаточно мощными главными двигателями. Эти траулеры спокойно могут использовать для промысла орудия лова с периметром по устью от 2200 до 2600 метров. Это позволит повысить промысловую мощность и, соответственно, увеличить объем улова за единицу времени. Ведь главная задача трала — загрузить сырьем перерабатывающий цех, чтобы не было простоев.

ФИЛИАЛ НА ВОСТОКЕ

— В условиях роста объемов продаж не возникают ли проблемы с ремонтом и обслуживанием орудий лова, особенно на Дальнем Востоке? Все-таки далековато от Калининграда…

— С 2019 года у нас работает филиал во Владивостоке. С 2021 года — на Камчатке. Филиалы не занимаются производством орудий лова, за исключением пошива траловых мешков. Более сложные работы по созданию тралов ведутся исключительно на фабрике в Калининграде: такой подход позволяет нам поставлять продукцию только самого высокого качества.

Основное назначение филиалов — это квалифицированное обслуживание: быстрый и качественный ремонт, а также ревизионные обследования промыслового вооружения «Фишеринг Сервис», используемого в дальневосточном макрорегионе. Каждый филиал имеет свой резерв тех же расходных материалов, что и калининградская фабрика. Это позволяет осуществлять ремонт без потери времени на логистику — как говорят, «с колес».

Специфика рыболовства на Дальнем Востоке такова, что вести промысел приходится в более суровых климатических и погодных условиях, чем в Атлантике. Соответственно, осуществлять ремонт непосредственно на борту судна силами экипажа сложнее, тралы чаще нуждаются в береговом ремонте. Поэтому наше присутствие на Дальнем Востоке необходимо — каждый год мы все больше в этом убеждаемся.

ООО «Фишеринг Сервис»

236039, г. Калининград, ул. Багратиона, 119-1

Тел.: +7 (4012) 63-10-40

E-mail: office@fishering.com

www.fishering.com

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

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