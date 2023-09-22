В Росрыболовстве рассказали о работе над подзаконной базой по участкам

При обсуждении будущих обязательств пользователей участков для вылова анадромных видов рыб регионы предлагают рассматривать участие предприятий в фондах, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. При проработке этого предложения будет учитываться позиция Минфина, добавил он.

Принятый в июле федеральный закон предусматривает наделение пользователей участков для добычи анадромных видов рыб (а это в том числе и тихоокеанские лососи) обязательствами по участию в социально-экономическом развитии региона. Примерный перечень таких обязанностей должно утвердить правительство РФ. Сейчас идет разработка подзаконной базы.

Основное, что предлагают регионы, — уйти на финансирование через фонды, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью Fishnews.

«То есть не прописывать в каждом соглашении конкретные объекты, а посмотреть, как реализовывать обязательства финансово», — прокомментировал руководитель Росрыболовства.

«С одной стороны, для нас это проще, как и для регионов. С другой стороны, мы будем смотреть на позицию Минфина, потому что в таком случае получается как бы скрытый налог, то есть не совсем понятно, что скажут наши коллеги», — обратил внимание Илья Шестаков.

При этом глава ведомства отметил, что финансовый формат участия получается для рыбаков более простым: не надо будет заниматься работой, связанной с координацией по созданию непрофильных объектов.

«Кроме того, у нас есть и небольшие компании, а у регионов, насколько я понимаю, особенно у Камчатки, большой интерес к строительству финансово емких социальных объектов, и в этом случае, наверное, потребуется для реализации привлекать пул рыболовецких компаний», — добавил руководитель федерального агентства.

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