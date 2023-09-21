От первого лица

21 сентября 2023 года
Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Илья ШЕСТАКОВ, Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Рыбная отрасль, как одна из ключевых на Дальнем Востоке, занимает важное место в программе Восточного экономического форума. Для переговоров и подписания соглашений на ВЭФ традиционно работает «Русский рыбный дом». В этом году здесь можно было увидеть макеты современных промысловых судов, построенных компаниями, а в ресторанной зоне гостей ждали интересные блюда из дальневосточной рыбы и морепродуктов.

Перспективы отрасли обсуждались на профильных сессиях: говорили о программе квот под инвестиции, обеспечении рыбной продукцией внутреннего рынка и возможностях промысла за пределами российской экономзоны. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на площадке форума ответил на вопросы Fishnews о трансформации отрасли и главных законодательных изменениях.

— Илья Васильевич, вы участвуете в Восточном экономическом форуме с самого первого его проведения в 2015 году. Уже тогда вы говорили о необходимости увеличить отдачу от отрасли. Что удалось реализовать за минувшие несколько лет?

— Самое важное, как мне кажется, что рыбная отрасль все-таки получила за это время четкие ориентиры для развития. И она изменилась. Изменились сами компании. Многие из них стали, в моем понимании, более экономически эффективно работать и больше смотреть не только на прибыли, но и на социальную составляющую.

И конечно, самое важное, — это инвестиции, которые сейчас идут в отрасль: по программе инвестиционных квот и крабовых аукционов. За те годы, что проводится Восточный экономический форум, произошла значительная трансформация рыбохозяйственного комплекса, за которую всем нам не стыдно. Позитивное развитие.

«Русский рыбный дом» на ВЭФ уже стал своего рода брендом. Здесь проходят переговоры, здесь представлена продукция дальневосточных рыбаков. Как появилась идея организовать такой павильон?

— На самом деле «Русский рыбный дом» на ВЭФ был не всегда. Отрасль участвовала и в формате объединенного стенда. Первый «Русский рыбный дом», по-моему, мы организовали на Петербургском международном экономическом форуме. Потом решили использовать этот удачный опыт на ВЭФ, и организация такого павильона здесь уже стала традиционной.

Главное — эта площадка объединяет рыбаков, у них есть возможность пообщаться, пригласить представителей компаний-партнеров. И конечно, для нас важна популяризация продукции, которую выпускают предприятия отрасли.

— Дан старт новой заявительной кампании — по инвестиционным квотам второго этапа. На сессии ВЭФ вы озвучили, что на Дальнем Востоке планируется в рамках этой программы построить восемь перерабатывающих заводов. То есть бизнес уже проявляет интерес, просчитывает возможности участия. Как вы оцениваете ход заявочной кампании?

— Заявок на участие сейчас еще не поступило. Но с основными игроками мы общаемся и знаем, где и кто планирует строить новые мощности. Понятно, что ситуация может несколько измениться. Однако у нас предусмотрены квоты на восемь заводов, примерно столько и будет построено. Может быть, кто-то из желающих и не придет, но мы все равно нацеливаемся на озвученный результат. Кроме того, мы даем возможность участвовать в программе с инвестиционным проектом — заводом, который еще не введен в эксплуатацию, но строился с учетом планов по внедрению механизма инвестквот. Думаю, уже в следующем году мы будем открывать новые производства.

— На первом этапе программы инвестквот в 2017 году Росрыболовство активно отвечало на вопросы предприятий. На сайте федерального агентства был специальный раздел. На этот раз такие разъяснения будут или в принципе все понятно, система уже отлажена?

— Мне кажется, тогда было очень много вопросов. Сейчас все предприятия отрасли понимают, какие процедуры необходимо пройти для участия в программе и каков порядок отбора проектов. Поэтому мы не видим, что будет вакуум из-за отсутствия информации на сайте. Хотя, если понадобится и пойдут запросы, мы необходимую информацию разместим.

— Но вот чего раньше не было при подготовке крабовых аукционов, так это тестовых торгов. Почему решили их провести?

— Изменилось законодательство в сфере проведения аукционов: куда вносить задаток, как работать с площадками. Кроме того, тестирование связано с тем, что мы отобрали две электронные площадки и хотим посмотреть, чтобы при проведении торгов не было сбоев. Не секрет, что на электронной площадке, которая занимается торгами в области аквакультуры, иногда бывают сбои, и репутационно, конечно, это не очень хорошо выглядит.

Аукционы должны пройти идеально, чтобы ни у кого не было сомнений в соблюдении процедуры и все было прозрачно. Это основная задача.

— До сентября предприятия должны были подать заявления о подтверждении обоснованности применения вычета при уплате сбора за пользование водными биоресурсами. Росрыболовство — один из участников администрирования. Готовы ли вы к этой работе?

— Мы эту работу давно начали. Нам надо было отработать с территориальными управлениями, на которые ляжет основная нагрузка: как будет проходить процесс, ведь функция для нас не совсем привычная. Поэтому мы в начале года уже проводили тестирование системы. Пока нареканий нет. Надеюсь, все пройдет без сбоев. Посмотрим, может быть, какие-то технические вопросы возникнут — будем отслеживать.

— В июле принят федеральный закон о рыболовных участках, готовится подзаконная база. Поступают ли уже какие-то предложения от регионов по обязательствам пользователей участков для вылова анадромных рыб?

— На самом деле предложений, скажем так, оформленных не так много. Но основное, что предлагают регионы, – это уйти на финансирование (проектов по социально-экономическому развитию территорий в рамках выполнения обязательств пользователей участков — прим. ред.) через фонды. То есть не прописывать в каждом соглашении конкретные объекты, а посмотреть, как реализовывать обязательства финансово.

С одной стороны, для нас это проще, как и для регионов. С другой стороны, мы будем смотреть на позицию Минфина, потому что в таком случае получается как бы скрытый налог, то есть не совсем понятно, что скажут наши коллеги.

Но соглашения у нас заключаются на 20 лет, и можно сделать более гибкую систему социальных обязательств. И для рыбаков это более простой механизм: не надо будет заниматься работой, связанной с координацией по созданию непрофильных объектов.

Кроме того, у нас есть и небольшие компании, а у регионов, насколько я понимаю, особенно у Камчатки, большой интерес к строительству финансово емких социальных объектов, и в этом случае, наверное, потребуется для реализации привлекать пул рыболовецких компаний.

— В рыбную отрасль заходят крупные финансовые системы, промышленные и аграрные холдинги. Как вы это оцениваете?

— Мне кажется, оценка, что якобы только люди, которые родились в прибрежных регионах, могут заниматься этим бизнесом, не совсем верна. Во-первых, все учатся. Во-вторых, компании, которые заходят в эту сферу, привлекают профессионалов из отрасли и вкладывают в нее свои финансовые возможности.

Мне кажется, когда такие крупные компании обращают внимание на отрасль, это значит, что они понимают, что отрасль прозрачна, что в ней понятные правила и они могут своими компетенциями тоже что-то в отрасль привнести.

— Совсем скоро состоится Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Это глобальная, общероссийская площадка. И если на начальном этапе приходилось вести разъяснительную работу, чтобы привлечь на выставку компании, то теперь это происходит само собой.

— Очень хорошо, что выставка состоялась и у нее пусть маленькая, но уже история. Что самое отрадное: интерес проявляют как компании рыбной отрасли, так и смежных сфер. Мне кажется, что наши компании с большим удовольствием принимают участие в выставке и представляют свою продукцию. Это здорово. Выставка объединяет.

Подготовила Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Сентябрь 2023 г.

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От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

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Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

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