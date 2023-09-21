Рыбная отрасль, как одна из ключевых на Дальнем Востоке, занимает важное место в программе Восточного экономического форума. Для переговоров и подписания соглашений на ВЭФ традиционно работает «Русский рыбный дом». В этом году здесь можно было увидеть макеты современных промысловых судов, построенных компаниями, а в ресторанной зоне гостей ждали интересные блюда из дальневосточной рыбы и морепродуктов.

Перспективы отрасли обсуждались на профильных сессиях: говорили о программе квот под инвестиции, обеспечении рыбной продукцией внутреннего рынка и возможностях промысла за пределами российской экономзоны. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на площадке форума ответил на вопросы Fishnews о трансформации отрасли и главных законодательных изменениях.

— Илья Васильевич, вы участвуете в Восточном экономическом форуме с самого первого его проведения в 2015 году. Уже тогда вы говорили о необходимости увеличить отдачу от отрасли. Что удалось реализовать за минувшие несколько лет?

— Самое важное, как мне кажется, что рыбная отрасль все-таки получила за это время четкие ориентиры для развития. И она изменилась. Изменились сами компании. Многие из них стали, в моем понимании, более экономически эффективно работать и больше смотреть не только на прибыли, но и на социальную составляющую.

И конечно, самое важное, — это инвестиции, которые сейчас идут в отрасль: по программе инвестиционных квот и крабовых аукционов. За те годы, что проводится Восточный экономический форум, произошла значительная трансформация рыбохозяйственного комплекса, за которую всем нам не стыдно. Позитивное развитие.

— «Русский рыбный дом» на ВЭФ уже стал своего рода брендом. Здесь проходят переговоры, здесь представлена продукция дальневосточных рыбаков. Как появилась идея организовать такой павильон?

— На самом деле «Русский рыбный дом» на ВЭФ был не всегда. Отрасль участвовала и в формате объединенного стенда. Первый «Русский рыбный дом», по-моему, мы организовали на Петербургском международном экономическом форуме. Потом решили использовать этот удачный опыт на ВЭФ, и организация такого павильона здесь уже стала традиционной.

Главное — эта площадка объединяет рыбаков, у них есть возможность пообщаться, пригласить представителей компаний-партнеров. И конечно, для нас важна популяризация продукции, которую выпускают предприятия отрасли.

— Дан старт новой заявительной кампании — по инвестиционным квотам второго этапа. На сессии ВЭФ вы озвучили, что на Дальнем Востоке планируется в рамках этой программы построить восемь перерабатывающих заводов. То есть бизнес уже проявляет интерес, просчитывает возможности участия. Как вы оцениваете ход заявочной кампании?

— Заявок на участие сейчас еще не поступило. Но с основными игроками мы общаемся и знаем, где и кто планирует строить новые мощности. Понятно, что ситуация может несколько измениться. Однако у нас предусмотрены квоты на восемь заводов, примерно столько и будет построено. Может быть, кто-то из желающих и не придет, но мы все равно нацеливаемся на озвученный результат. Кроме того, мы даем возможность участвовать в программе с инвестиционным проектом — заводом, который еще не введен в эксплуатацию, но строился с учетом планов по внедрению механизма инвестквот. Думаю, уже в следующем году мы будем открывать новые производства.

— На первом этапе программы инвестквот в 2017 году Росрыболовство активно отвечало на вопросы предприятий. На сайте федерального агентства был специальный раздел. На этот раз такие разъяснения будут или в принципе все понятно, система уже отлажена?

— Мне кажется, тогда было очень много вопросов. Сейчас все предприятия отрасли понимают, какие процедуры необходимо пройти для участия в программе и каков порядок отбора проектов. Поэтому мы не видим, что будет вакуум из-за отсутствия информации на сайте. Хотя, если понадобится и пойдут запросы, мы необходимую информацию разместим.

— Но вот чего раньше не было при подготовке крабовых аукционов, так это тестовых торгов. Почему решили их провести?

— Изменилось законодательство в сфере проведения аукционов: куда вносить задаток, как работать с площадками. Кроме того, тестирование связано с тем, что мы отобрали две электронные площадки и хотим посмотреть, чтобы при проведении торгов не было сбоев. Не секрет, что на электронной площадке, которая занимается торгами в области аквакультуры, иногда бывают сбои, и репутационно, конечно, это не очень хорошо выглядит.

Аукционы должны пройти идеально, чтобы ни у кого не было сомнений в соблюдении процедуры и все было прозрачно. Это основная задача.

— До сентября предприятия должны были подать заявления о подтверждении обоснованности применения вычета при уплате сбора за пользование водными биоресурсами. Росрыболовство — один из участников администрирования. Готовы ли вы к этой работе?

— Мы эту работу давно начали. Нам надо было отработать с территориальными управлениями, на которые ляжет основная нагрузка: как будет проходить процесс, ведь функция для нас не совсем привычная. Поэтому мы в начале года уже проводили тестирование системы. Пока нареканий нет. Надеюсь, все пройдет без сбоев. Посмотрим, может быть, какие-то технические вопросы возникнут — будем отслеживать.

— В июле принят федеральный закон о рыболовных участках, готовится подзаконная база. Поступают ли уже какие-то предложения от регионов по обязательствам пользователей участков для вылова анадромных рыб?

— На самом деле предложений, скажем так, оформленных не так много. Но основное, что предлагают регионы, – это уйти на финансирование (проектов по социально-экономическому развитию территорий в рамках выполнения обязательств пользователей участков — прим. ред.) через фонды. То есть не прописывать в каждом соглашении конкретные объекты, а посмотреть, как реализовывать обязательства финансово.

С одной стороны, для нас это проще, как и для регионов. С другой стороны, мы будем смотреть на позицию Минфина, потому что в таком случае получается как бы скрытый налог, то есть не совсем понятно, что скажут наши коллеги.

Но соглашения у нас заключаются на 20 лет, и можно сделать более гибкую систему социальных обязательств. И для рыбаков это более простой механизм: не надо будет заниматься работой, связанной с координацией по созданию непрофильных объектов.

Кроме того, у нас есть и небольшие компании, а у регионов, насколько я понимаю, особенно у Камчатки, большой интерес к строительству финансово емких социальных объектов, и в этом случае, наверное, потребуется для реализации привлекать пул рыболовецких компаний.

— В рыбную отрасль заходят крупные финансовые системы, промышленные и аграрные холдинги. Как вы это оцениваете?

— Мне кажется, оценка, что якобы только люди, которые родились в прибрежных регионах, могут заниматься этим бизнесом, не совсем верна. Во-первых, все учатся. Во-вторых, компании, которые заходят в эту сферу, привлекают профессионалов из отрасли и вкладывают в нее свои финансовые возможности.

Мне кажется, когда такие крупные компании обращают внимание на отрасль, это значит, что они понимают, что отрасль прозрачна, что в ней понятные правила и они могут своими компетенциями тоже что-то в отрасль привнести.

— Совсем скоро состоится Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Это глобальная, общероссийская площадка. И если на начальном этапе приходилось вести разъяснительную работу, чтобы привлечь на выставку компании, то теперь это происходит само собой.

— Очень хорошо, что выставка состоялась и у нее пусть маленькая, но уже история. Что самое отрадное: интерес проявляют как компании рыбной отрасли, так и смежных сфер. Мне кажется, что наши компании с большим удовольствием принимают участие в выставке и представляют свою продукцию. Это здорово. Выставка объединяет.

Подготовила Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Сентябрь 2023 г.