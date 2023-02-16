В Камчатском крае считают важным учесть социальный вклад добытчиков лосося

На Камчатке продолжат доработку предложений по критериям добросовестности для перезакрепления участков для промысла анадромных видов рыб на новый срок, сообщил министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский. В крае подчеркивают, что уже заключенные договоры должны действовать до конца своего срока.

Камчатский край стал первым из регионов, озвучившим возможные критерии определения добросовестности пользователей для перезакрепления рыболовных участков на новый срок. Тема очень значима для субъекта Федерации, на который приходятся основные объемы вылова тихоокеанских лососей в России.

9 февраля критерии обсуждалась на заседании Камчатского рыбохозяйственного совета, которое проводил губернатор Владимир Солодов. Во встрече участвовал замглавы Росрыболовства Василий Соколов — федеральное агентство пообещало провести на территориях специальные совещания по перезакреплению участков — чтобы учесть региональные особенности.

На КРХС был поднят вопрос: как измерить то же участие предприятий в рыбоохранных мероприятиях или научном сопровождении промысла.

Основной критерий, предлагаемый Камчатским краем, легко измерим - это береговая переработка уловов, отметил в беседе с корреспондентом Fishnews министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский. Такой посыл был заложен уже теми документами, которые определяли доступ к участкам на начальном этапе.

Также были предложены и другие критерии. «Мы посчитали, что на одной переработке, наверное, не совсем правильно останавливаться, потому что сегодня есть понятие социальной ответственности бизнеса», — прокомментировал глава минрыбхоза. Так, считают в регионе, нужно учитывать при стимулировании пользователей участие в социальных проектах.

Другие два критерия — участие в рыбоохранных мероприятиях и научном обеспечении — это тоже своего рода социальная ответственность, связанная с сохранением природных ресурсов, полагает Андрей Здетоветский.

Выполнение этих критериев, по его мнению, также возможно отследить. «По всем этим трем пунктам можно определить наличие официальных передвижений финансовых средств», — отметил руководитель краевого ведомства.

Позиция региона в том, чтобы добросовестные пользователи сохраняли рыболовные участки на новый срок без торгов, то есть и без конкурсов, и без аукционов, отметил собеседник Fishnews. Также он акцентировал внимание на том, что уже заключенные договоры на участки должны действовать до окончания своего срока.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews