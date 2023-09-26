Новый способ покупки рыбы покажет «Нерей» на питерской выставке

Один из крупнейших дистрибьюторов дальневосточной рыбы — «Нерей» — разработал новый сервис для заказа продукции онлайн. Необычный «рыбный» интернет-магазин для своих клиентов компания покажет на выставке Seafood Expo Russia.

VI Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге пройдут с 27 по 29 сентября.

Гости и участники Seafood Expo Russia смогут увидеть новый сервис для заказа рыбы и морепродуктов через интернет: его возможности покажет компания «Нерей». Демонстрация будет осуществляться на стенде S1 в павильоне G.

«Мы продолжаем совершенствовать свои технические возможности, чтобы покупка рыбы напрямую с Дальнего Востока была доступной и безопасной», — рассказал Fishnews генеральный директор «Нерея» Андрей Забуга.

Сервис позволяет выбрать продукцию и указать, с какого склада, каким транспортом и куда доставить товар. Процесс полностью автоматизирован — программа сразу сформирует пакет документов и отправит заявку менеджеру для подтверждения.

Компания уже опробовала заказ продукции через личный кабинет с несколькими клиентами и получила обратную связь. В планах — учесть пожелания и доработать возможности сервиса для удобства пользователей.

Напомним, что на своей площадке Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia соберет представителей всех отраслей, занимающихся развитием российского рыбного хозяйства. Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews