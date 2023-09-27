Мультимодальный сервис по доставке уловов презентуют на Cold Chain Eurasia

Владивостокский морской рыбный порт примет участие в Международной конференции по непрерывной холодильной цепи Cold Chain Eurasia. Мероприятие пройдет 28 сентября в Санкт-Петербурге.

Конференция состоится в дни проведения Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в КВЦ «Экспофорум».

На Cold Chain Eurasia коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир Бузанов презентует сервис по доставке рыбопродукции из зон вылова напрямую конечному получателю.

Сейчас логистика и способы поставок российских уловов значительно изменились. Учитывая потребности бизнеса, Владивостокский морской рыбный порт взял вектор развития на расширение мультимодальных сервисов для рыбаков, рассказали Fishnews в пресс-службе компании.

«Сосредоточение контроля за всеми этапами доставки рыбопродукции по холодильной цепи в одних руках гарантирует качество товара, получаемого конечным потребителем. А единый тариф под контролем одного мультимодального оператора снижает стоимость доставки и, соответственно, себестоимость продукции», — обратил внимание Владимир Бузанов.

Сегодня перегрузочные мощности ОАО «Владморрыбпорт» позволяют ежегодно обрабатывать около 7,5 млн тонн грузов различных номенклатур, в том числе 620 тыс. тонн рыбных грузов и 460 тыс. двадцатифутовых контейнеров (ТЭУ, TEU), отмечают в компании.

Напомним что Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) состоятся в Санкт-Петербурге с 27 по 29 сентября. Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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