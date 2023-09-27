АДМ приглашает узнать о новой программе продвижения минтая

Уже 28 сентября Ассоциация добытчиков минтая представит на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге масштабный проект популяризации минтаевой продукции на внутреннем рынке.

Презентация категорийного бренда «Дальневосточный минтай» и маркетинговой программы по его продвижению в России пройдет во второй день Международного рыбопромышленного форума.

Цель программы — вдвое увеличить потребление минтаевой продукции в России, открыть для этой полезной и вкусной рыбы новые возможности на внутреннем рынке.

«Эта первая полноценная маркетинговая кампания по продвижению рыбной продукции в России», — подчеркнул президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Команда проекта представит детальную информацию о его целях и задачах, а также о том, каким образом предполагается повышать среди российских потребителей популярность главного промыслового ресурса страны.

В программе продвижения очень важен вклад каждого участника товаропроводящей цепи, поэтому организаторы презентации пригласили к обсуждению рыбодобывающие компании, переработчиков, оптовый сегмент, ритейл, HoReCa, представителей профильных ведомств.

Презентация пройдет 28 сентября с 16:00 до 17:30 в конференц-зале F200 (второй этаж). Подробности программы доступны по ссылке: https://seafoodexporussia.com/businessprogram/.

Медиахолдинг «Фишньюс» — медиапартнер презентации.

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