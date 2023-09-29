Чукотка подождет итогов «икорного эксперимента» на Камчатке

Власти Чукотки намерены дожидаться окончания камчатского пилотного проекта по регулированию авиаперевозок красной икры. В 2025 г. окружная дума планирует вновь обсудить вопрос о внедрении в ЧАО практики соседнего региона.

Напомним, в Камчатском крае ограничили перевозки лососевой икры непромышленного изготовления в ручной клади и авиабагаже. Для этого был принят специальный федеральный закон. Мера направлена на борьбу с транспортировкой браконьерской продукции.

Дума Чукотского автономного округа предложила распространить эксперимент на этот регион, соответствующий законопроект был направлен в Госдуму.

Инициативу не поддержало федеральное правительство. В отзыве кабмина на поправки, в частности, указано: контрольные функции в эксперименте возложены на Россельхознадзор и присоединение Чукотки может повлечь дополнительные расходы.

В правительстве также обратили внимание, что камчатский эксперимент не завершен, информация о его ходе только собирается. «Таким образом, до завершения эксперимента на территории Камчатского края объективно оценить целесообразность его проведения на территориях иных субъектов РФ невозможно», — говорится в отзыве.

В июле депутаты российского парламента при рассмотрении в первом чтении отклонили этот законопроект.

«Поскольку Госдума отклонила нашу инициативу, мы будем дожидаться окончания камчатского эксперимента в 2025 году. Посмотрим, как его оценят специалисты, удастся ли достичь результатов, на которые рассчитывали организаторы проекта, — сообщила Fishnews председатель комитета Думы ЧАО по промышленной и сельскохозяйственной политике Любовь Махаева. — И, исходя из итогов, будем принимать решение, как нам поступать дальше».

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