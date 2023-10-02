Камчатка нацелена самостоятельно перерабатывать уловы края

В Камчатском крае активно строятся рыбозаводы и обновляется промысловый флот, рассказал губернатор Владимир Солодов вице-премьеру — полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу.

В Петропавловске-Камчатском заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев посетил Камчатский политехнический техникум. В ходе визита вице-премьер — полпред обсудил с руководством региона, учебных заведений и представителями бизнеса вопросы развития системы среднего профессионального и высшего образования в крае.

Было отмечено, что система подготовки кадров Камчатки напрямую связана с направлениями социально-экономического развития региона. Два главных направления — экологический туризм и рыбопромышленная отрасль, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

«На полуострове активно строятся рыбоперерабатывающие заводы, обновляется рыбопромысловый флот. В ближайшей перспективе всю переработку морепродуктов планируют осуществлять непосредственно в регионе. Развивается логистическая сфера, возрождается судостроение и судоремонт. Новые экономические проекты позволят создать дополнительные рабочие места», — рассказал губернатор Владимир Солодов.

Напомним, в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» глава региона рассказал об инициативах Камчатки в рыбной отрасли

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