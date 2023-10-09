Рыбаки не спешат на аукционы по семге и кальмару

Два аукциона Росрыболовства с неоднократно выставлявшимися на продажу долями квот вновь не состоялись из-за отсутствия заявок. Покупателям предлагались права на добычу семги Балтийского моря и Финского залива, различных объектов в районах регулирования НЕАФК, НАФО, а также в водах Японии.

Торги по 18 лотам — долям квот атлантического лосося (семги) Балтийского моря и Финского залива планировалось провести 10 октября. Согласно протоколу комиссии Росрыболовства по проведению аукционов, заявок на участие не поступило, сообщает корреспондент Fishnews.

Второй аукцион был запланирован на 11 октября. К продаже предлагались доля квоты вылова скатов в подрайоне 3 LNO района регулирования НАФО, морского окуня в районе регулирования НЕАФК, две доли квоты лемонемы в исключительной экономической зоне Японии, 29 долей квоты кальмара-иллекса в подрайонах 3+4 района регулирования НАФО, 7 долей белого налима в подрайонах 3NО района регулирования НАФО. Также на аукцион выставлялась 100% доля квоты камбалы длинной (красной) атлантической в подрайонах 3NO района регулирования НАФО. Как указано в протоколе, эти торги тоже не состоялись из-за отсутствия заявок.

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