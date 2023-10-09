Определение режима температурной обработки сушеных водорослей рода Porphyra — публикуем исследование

Fishnews уже писал о проблематике определения степени обработки популярных водорослей нори — это важно для применения мер тарифного регулирования при импорте. Специалисты НИЦ «Курчатовский институт» ВНИИРАЭ провели исследования в этой сфере.

«Одним из актуальных вопросов при импорте изделий из сушеных водорослей является определение статуса данного товара: сырье это или готовая продукция — поскольку от этого зависят ввозные пошлины. Целью данной работы была разработка простого и быстрого метода определения степени тепловой обработки сушеных водорослей рода Porphyra», — отметили авторы исследования.

Для удобства использования материалов ученых публикуем статью в прикрепленном файле.

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