По поставкам российской рыбы в Китай вышел важный документ

Россельхознадзор в сентябре подписал с коллегами из КНР протокол в сфере поставок рыбопродукции. Очень важно внимательно изучить этот документ и подготовиться к работе в условиях его действия, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

В сфере экспорта продукции из водных биоресурсов в Китай вышел важный документ, обратил внимание президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов на конференции Fishnews Online.

26 сентября в Санкт-Петербурге Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР подписали протокол — о требованиях к проведению инспекции и карантина и ветеринарно-санитарных требованиях к рыбной продукции дикого промысла, экспортируемой из РФ в Китайскую Народную Республику. Документ размещен на сайте российского ветеринарного ведомства.

Необходимо тщательно изучить текст протокола и быть готовыми работать в условиях его действия, отметил Георгий Мартынов. Для экспорта российской рыбной продукции китайский рынок очень важен, и не хотелось бы в дальнейшем столкнуться с какими-то сложностями в этой сфере, подчеркнул он.

Протокол разослан предприятиям — членам рыбохозяйственного объединения для изучения, сообщил руководитель АРПП.

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